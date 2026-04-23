Vietnam Airlines ra mắt "Liên minh Xanh - Phát triển bền vững", hợp tác cùng 18 đối tác, nhằm kết nối và triển khai các sáng kiến ESG trong ngành hàng không và cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Lễ ra mắt được tổ chức ngày 22/4, với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát giao thông và các tổ chức quốc tế như SkyTeam, Facing The World, Operation Smile...

Liên minh Xanh được xây dựng theo mô hình hợp tác tự nguyện, nhằm tăng cường phối hợp nguồn lực và triển khai các sáng kiến theo ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị (ESG), trong đó Vietnam Airlines giữ vai trò điều phối và kết nối. Trọng tâm của liên minh là giảm phát thải, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy các chuẩn mực quản trị bền vững.

Đại diện Vietnam Airlines và các đối tác ấn nút thành lập Liên minh Xanh - Phát triển bền vững. Ảnh: Vietnam Airlines

Các chương trình trọng điểm gồm: tham gia The Aviation Challenge 2026 của SkyTeam, phát triển hệ thống "VNA Net Zero", thúc đẩy tái chế vật liệu trên chuyến bay và mở rộng các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường, an sinh xã hội. Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines cũng được Liên minh hàng không SkyTeam lựa chọn là chủ nhà của sự kiện Kết nối Thử thách Hàng không 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết việc ra mắt "Liên minh Xanh" là dấu mốc thể hiện cam kết dài hạn của hãng trong triển khai phát triển bền vững theo các chuẩn mực ESG, góp phần hiện thực hóa định hướng tăng trưởng xanh của Chính phủ. Ông nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là xu thế mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược đối với doanh nghiệp.

"Các sáng kiến riêng lẻ nếu không được kết nối sẽ khó tạo ra tác động lớn. Liên minh Xanh được xây dựng như một nền tảng hợp tác mở nhằm điều phối nguồn lực và triển khai đồng bộ các chương trình, qua đó nâng cao hiệu quả và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn", ông Đặng Ngọc Hòa nói.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vietnam Airlines

Tại lễ ra mắt, Vietnam Airlines cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát giao thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận chuyển tạng trong các trường hợp khẩn cấp.

Đại diện Vietnam Airlines ký Quy chế phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: Vietnam Airlines

Phát biểu tại sự kiện, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao sự phối hợp giữa Vietnam Airlines và các đơn vị trong công tác vận chuyển tạng. Từ năm 2018 đến nay, hơn 50 chuyến bay đã đưa các kíp y bác sĩ thực hiện ghép tạng, cùng hơn 20 chuyến bay vận chuyển trực tiếp mô, tạng. Riêng năm 2023, cả nước ghi nhận 66 ca hiến tạng sau chết não, trong đó hãng hỗ trợ 26 chuyến bay, góp phần điều phối thành công 31 mô, tạng.

Theo đại diện ngành y tế, những con số này phản ánh hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đồng thời cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động nhân đạo, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vietnam Airlines

Trong những năm gần đây, Vietnam Airlines đã triển khai chiến lược phát triển bền vững theo ba trụ cột ESG, gắn trực tiếp vào hoạt động vận hành. Hãng đưa vào khai thác đội bay thế hệ mới như Airbus A350, Boeing 787, giúp giảm 20-25% khí thải, tiết kiệm khoảng 25.500 tấn nhiên liệu và cắt giảm gần 80.000 tấn CO2. Đồng thời, Vietnam Airlines thử nghiệm và mở rộng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), với hơn 2.200 tấn đã được sử dụng đến năm 2025.

Song song, các sáng kiến giảm nhựa dùng một lần, số hóa ấn phẩm trên chuyến bay và tối ưu suất ăn được triển khai nhằm giảm phát thải trong vận hành. Ở khía cạnh xã hội và quản trị, hãng đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng như vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu, trồng và phục hồi rừng, phát triển "Thư viện Xanh", đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

"Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines cam kết tiếp tục đầu tư nguồn lực, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể và cùng các đối tác xây dựng hệ sinh thái hợp tác vì môi trường và xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam trong dài hạn", Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines chia sẻ.

Vietnam Airlines Toàn cảnh lễ ra mắt "Liên minh Xanh - Phát triển bền vững". Video: Văn Ngọc

Ngọc Lệ