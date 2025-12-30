Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay đến Đài Loan

Từ 7h đến 17h ngày 30/12, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến, đi từ Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh đường bay để tránh các vùng không lưu bị hạn chế.

Theo thông báo của nhà chức trách về hạn chế không lưu tạm thời tại một số khu vực trên không phận Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 30/12, Vietnam Airlines cho biết hãng chủ động triển khai phương án điều chỉnh đường bay nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác.

Do đó, thời gian các chuyến bay qua các khu vực Đài Loan và Đông Bắc Á có thể kéo dài thêm 15-30 phút so với kế hoạch. Để đáp ứng thời gian bay tăng thêm, hãng đã chuẩn bị thêm nhiên liệu, vì vậy một số chuyến bay có thể phải giới hạn tải trọng chuyên chở, bao gồm điều chỉnh giảm số lượng hành lý ký gửi hoặc hành khách.

Máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách để kịp thời cập nhật phương án khai thác và thông tin tới hành khách.

Hãng hàng không quốc gia cũng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi, đến Đài Loan (Trung Quốc) hoặc trên các chuyến bay qua khu vực Đông Bắc Á trong thời gian này thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin chuyến bay.

Anh Duy