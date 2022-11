Theo đó, về tín dụng, VietinBank đưa ra các chính sách cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi hoặc giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Về phí dịch vụ, VietinBank áp dụng chính sách 0 đồng phí khi khách hàng đăng ký sử dụng các gói tài khoản thanh toán Smart, Premium bao gồm miễn phí duy trì, phí giao dịch trên ngân hàng điện tử cho các khách hàng đăng ký dịch vụ VietinBank iPay, miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống.

Tính đến hết quý III năm 2022, dư nợ bán lẻ của VietinBank tăng 26% so với 2021, huy động vốn bình quân bán lẻ tăng 13% so với năm 2021. Số lượng khách hàng lẻ hiện tại của ngân hàng cũng tăng gần 20% so với cuối năm 2021. Thị phần tín dụng bán lẻ đứng trong top 4 ngân hàng đứng đầu thị trường.