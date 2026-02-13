Vietcombank tăng lãi suất tiết kiệm

Sau Agribank, ông lớn quốc doanh Vietcombank cũng vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn.

Ngày 13/2, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến, nâng mức lãi suất niêm yết cao nhất lên 5,5% một năm.

Trong đó, lãi suất khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng mạnh, từ 2,1% lên 4%; kỳ hạn 3 tháng lên 4,5%; kỳ hạn 6-9 tháng lên 5%. Khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại Vietcombank tăng nhẹ 0,3% lên 5,5% một năm.

Đây là mức lãi suất cao nhất của Vietcombank trong khoảng hai năm qua, sau quãng thời gian dài giữ nguyên và chỉ bắt đầu tăng nhẹ từ cuối năm ngoái. Với lãi suất gửi tại quầy công bố trên website, Vietcombank vẫn chưa điều chỉnh, giữ mức cao nhất ở 5,2% một năm.

Như vậy, trong tháng 2, Vietcombank là nhà băng quốc doanh thứ hai tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, sau Agribank. Thông thường, các nhà băng quốc doanh có xu hướng điều chỉnh và niêm yết lãi suất tương tự nhau, với mức chênh lệch 0,1-0,3%.

Cuối năm ngoái, 4 nhà băng quốc doanh gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV cũng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm sau thời gian dài giữ nguyên ở vùng thấp.

Theo giới phân tích, tốc độ huy động vốn hiện chậm hơn so với cho vay, tạo áp lực tăng lãi suất huy động trên diện rộng, từ đó sẽ tác động lên lãi suất cho vay. Lãnh đạo một nhà băng quốc doanh cũng nhận định, thanh khoản có thể là vấn đề với ngành ngân hàng trong năm 2026.

Quỳnh Trang