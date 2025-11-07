Vietcap gác kế hoạch lập sàn giao dịch tài sản số

Công ty chứng khoán do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch ngừng theo đuổi dự án lập sàn giao dịch tài sản số từ tháng 8/2025 'do yêu cầu vốn điều lệ quá lớn'.

Thông tin được ông Tô Hải - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vietcap - chia sẻ trong phiên họp cổ đông bất thường chiều 7/11. Theo ông, ngay khi thông tin đề xuất thử nghiệm sàn giao dịch tài sản số được công bố đầu năm nay, Vietcap đã lập đội nghiên cứu và theo dõi rất sát diễn biến. Công ty cũng nhận nhiều lời đề nghị hợp tác từ các sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

"Tuy nhiên, tới tháng 8, công ty quyết định rút khỏi dự án do yêu cầu vốn điều lệ quá lớn, lên đến 10.000 tỷ đồng. Chúng ta không thể bỏ quá nhiều tiền vào lĩnh vực mới", ông Hải nói.

Người đứng đầu ban điều hành Vietcap cho rằng dự án này "thực sự quá tầm, vượt khả năng". Hiện tại, công ty có vốn điều lệ 7.226 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 8.500 tỷ đồng sau đợt chào bán riêng lẻ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Tô Hải (lần lượt thứ hai và thứ ba từ trái qua) tại phiên họp chiều 7/11. Ảnh: Vietcap

Theo quy định, một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) từng lý giải mức vốn tối thiểu này để các công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số hoạt động trong nhiều lĩnh vực như mở thị trường giao dịch, thanh toán, lưu ký tài sản. Ngoài ra, đây là loại tài sản nhiều rủi ro nên các doanh nghiệp cần có đủ nguồn lực để bù đắp thiệt hại, hoàn trả cho nhà đầu tư khi cần.

Một số doanh nghiệp như CAEX, TCEX hay VIXEX từng chia sẻ kế hoạch lập sàn giao dịch tài sản số. MBBank, VPBank, SSI, HDBS cũng muốn tham gia sân chơi này. Điểm chung là các doanh nghiệp đều có sự hậu thuẫn của ngân hàng hoặc công ty chứng khoán. Điều này cho thấy tham vọng "lấn sân" của những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài sản truyền thống. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 10, chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa.

"Việc tiếp tục tham gia dự án này trong tương lai hay không sẽ do ban lãnh đạo kế cận quyết định", Tổng giám đốc Vietcap nói.

Sắp tới, Vietcap chào bán tối đa 127,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Thương vụ này dự kiến thu về tối thiểu 2.300 tỷ đồng, được phân bổ cho hai mảng kinh doanh truyền thống gồm cho vay ký quỹ (margin) và tự doanh. Công ty cũng mới chốt phương án thành lập công ty con tại Singapore với vốn đầu tư 29 triệu USD.

Vietcap vừa có đợt biến động nhân sự thượng tầng. Sau 18 năm giữ chức Tổng giám đốc, ông Hải nộp đơn từ nhiệm từ giữa tháng này. Ông Đinh Quang Hoàn cũng rời ghế Phó tổng giám đốc để tập trung cho vị trí Phó chủ tịch HĐQT.

Thay vào đó, công ty bổ nhiệm bà Tôn Minh Phương, Giám đốc điều hành Bộ phận Ngân hàng đầu tư, vào vị trí Tổng giám đốc. Ông Tuấn Nhan, Trưởng Khối môi giới và giao dịch chứng khoán (khách hàng tổ chức và trái phiếu), trở thành Phó tổng giám đốc.

9 tháng đầu năm, Vietcap thu hơn 3.450 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.085 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty dự báo lãi cả năm vượt khoảng 10-20% so với kế hoạch 1.400 tỷ đồng nhờ điều kiện thị trường thuận lợi, đặc biệt trong quý III.

