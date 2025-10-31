Ông Tô Hải từ chức Tổng giám đốc Vietcap

Sau 18 năm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vietcap, ông Tô Hải vừa nộp đơn từ nhiệm "vì lý do cá nhân".

Ông Hải ký đơn từ nhiệm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Vietcap vào ngày 30/10. Tuy nhiên, ông vẫn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là cổ đông lớn nhất tại đây với tỷ lệ sở hữu 17,87%.

Ông Hải đã giữ chức Tổng giám đốc từ khi Vietcap thành lập năm 2007 đến nay. Ông có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học Sydney (Australia).

Trên website công ty, ông được giới thiệu là "chuyên gia có nhiều thành tích xuất sắc trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành chứng khoán ra công chúng và tái cấu trúc tài chính".

Ông Tô Hải tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ảnh: Vietcap

Người thay thế ông Hải là bà Tôn Minh Phương, Giám đốc điều hành Bộ phận Ngân hàng đầu tư. Quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ 18/11, không lâu sau phiên họp cổ đông bất thường.

Bà Phương được Vietcap giới thiệu có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn mua bán sáp nhập, bán cổ phần thứ cấp, huy động vốn, IPO và đầu tư tư nhân.

Cùng đợt này, ông Đinh Quang Hoàn - Phó tổng giám đốc - cũng từ nhiệm. Ông Tuan Nhan, Trưởng Khối môi giới và giao dịch chứng khoán (khách hàng tổ chức và trái phiếu), được bổ nhiệm thay thế vị trí này.

Vietcap tiền thân là Công ty Chứng khoán Bản Việt, có vốn điều lệ ban đầu 360 tỷ đồng. Sau 18 năm, quy mô vốn điều lệ tăng 20 lần, lên 7.226 tỷ đồng. Trong phiên họp bất thường vào đầu tháng 11, công ty sẽ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ và tăng vốn lên 8.500 tỷ đồng.

Vietcap hiện đứng thứ tư thị phần môi giới trên sàn TP HCM (theo số liệu quý III/2025). Chín tháng đầu năm, họ thu tổng cộng 3.454 tỷ đồng và lãi 1.085 tỷ đồng.

Phương Đông