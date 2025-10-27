Việt - Nga sớm ký thoả thuận để khởi công nhà máy điện hat nhân

Việt Nam - Nga nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo kế hoạch.

Chiều 27/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Hai lãnh đạo trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới. Theo đó, hai bên thống nhất đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy điện hạt nhân 1 tại Việt Nam theo kế hoạch.

Việt Nam khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Trong đó, nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. EVN, PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy này.

Theo Chính phủ, việc phát triển các nguồn điện, gồm điện hạt nhân, để bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai chữ số thời gian tới. Việt Nam cũng cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào 2050, do đó đòi hỏi phải sớm chuyển đổi sang năng lượng xanh, sạch, tái tạo.

Ngoài dự án điện hạt nhân, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa của nhau, đặc biệt nông sản, lương thực, thực phẩm. Hai nền kinh tế sẽ tăng kết nối về giao thông, hạ tầng, trong đó có các dự án đường sắt.

Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục tăng giao lưu nhân dân, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, phát triển hơn nữa và đóng góp vào quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk, tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 27/10. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên việc phát triển thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga. Ông đề nghị Chính phủ Nga tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các ngành mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn như khoa học kỹ thuật cơ bản, năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, bộ, ngành hai nước tăng trao đổi để tìm cách tháo gỡ các tồn tại trong quan hệ giữa hai bên. Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, mong Nga và các thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu gỡ bỏ các biện pháp phòng vệ ngưỡng với hàng hóa Việt Nam.

Phương Dung