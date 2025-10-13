Việt Nam xây dựng cổng dữ liệu mở về khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chiến lược, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào sử dụng Cổng dữ liệu mở, với 5.000 bộ dữ liệu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chiến lược dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2030 được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành ngày 12/10. Mục tiêu đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược xác định, dữ liệu là hạ tầng đóng vai trò then chốt trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống dữ liệu của ngành phải trở thành nền tảng dẫn dắt hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hoạch định chính sách, đồng thời hỗ trợ quản lý nhà nước, tăng hiệu quả đầu tư và điều phối nguồn lực.

Triển lãm các sản phẩm liên quan đến dữ liệu, trong khuôn khổ lễ ra mắt Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu. Ảnh: Minh Sơn

Chiến lược nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành dựa trên bằng chứng dữ liệu, tích hợp dữ liệu thời gian thực và dữ liệu thống kê, đánh giá, theo dõi, cảnh báo để nâng cao năng lực quản lý. Các dịch vụ công và thủ tục hành chính sẽ được cung cấp toàn trình trên môi trường số, bảo đảm dữ liệu chỉ phải nhập một lần, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy.

Theo quan điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, mà còn hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bộ sẽ xây dựng mô hình hợp tác công - tư trong thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo sức mạnh tổng hợp về dữ liệu quốc gia.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu hình thành văn hóa dữ liệu trong toàn ngành, mọi chính sách, hoạt động, dự án đều phải sử dụng dữ liệu trong quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá kết quả.

Theo tầm nhìn của Bộ đến năm 2030, dữ liệu khoa học và công nghệ trở thành tài sản quốc gia có giá trị cao, là nền tảng tri thức số hóa của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu.

Về mục tiêu cụ thể, Chiến lược đặt ra yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý cho dữ liệu khoa học và công nghệ, hoàn thành và đưa vào khai thác các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực này, tích hợp và kết nối 100% dữ liệu từ các bộ, ngành, địa phương. Tất cả cơ sở dữ liệu của Bộ phải đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", được bảo đảm an toàn thông tin từ cấp độ 3 trở lên và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ cũng sẽ số hóa 100% các dữ liệu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến năm 2030, 100% cán bộ trong toàn ngành sử dụng thành thạo dữ liệu trong hoạch định chính sách, điều hành và triển khai công việc.

Các dữ liệu demo trên một trung tâm điều hành thông minh phục vụ chính phủ số. Ảnh: Trọng Đạt

Chiến lược cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: xây dựng hành lang pháp lý; phát triển hạ tầng dữ liệu; tạo lập, phát triển và ứng dụng dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; hợp tác, chia sẻ dữ liệu; nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành kế hoạch chi tiết triển khai, định kỳ đánh giá tiến độ, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong phát triển, chia sẻ và khai thác dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc với Cục Thông tin, thống kê hồi tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ ra 5 xu hướng đang định hình lại lĩnh vực thông tin, thống kê. Theo ông, thay vì thu thập thông tin, thống kê đơn thuần, lĩnh vực này đang chuyển sang xu hướng phân tích dữ liệu chiến lược, thời gian thực, từ đó định hướng, đánh giá chính sách ở tầm vĩ mô.

Xu hướng thứ hai, từ dữ liệu đóng sang liên thông, kết nối và cung cấp nền tảng dữ liệu mở. Tiếp theo là chuyển từ báo cáo tổng hợp sang báo cáo tư vấn chính sách và dự báo tương lai, cảnh báo sớm.

Ông cũng yêu cầu đơn vị này chuyển đổi từ nơi hỗ trợ thông tin thành trung tâm phân tích chính sách và điều phối dữ liệu, đầu mối cung cấp dữ liệu cho các báo cáo, nơi mọi người tìm đến lấy dữ liệu và các phân tích làm định hướng tương lai cho đất nước. Cuối cùng, ông nhấn mạnh, cơ quan thông tin thống kê phải sử dụng công nghệ mới nhất, như ứng dụng AI, dữ liệu lớn để phân tích dữ liệu, tạo ra giá trị mới.

Trọng Đạt

