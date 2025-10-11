Việt Nam vào top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới

Ngày 7/10, tạp chí du lịch CN Traveller đã công bố kết quả bình chọn Readers' Choice Awards 2025 (danh hiệu do người đọc bình chọn) dành cho các quốc gia thân thiện nhất thế giới.

Danh sách năm nay ghi nhận kết quả đặc biệt khi 10 quốc gia dẫn đầu đều đạt điểm trên 96% và chỉ cách nhau tối đa 2%, dẫn đến một số vị trí đồng hạng và cuộc cạnh tranh sát sao cho ngôi đầu bảng. Xếp hạng này không bao gồm các quốc gia châu Âu, vốn được liệt kê riêng trong danh sách những quốc gia thân thiện nhất châu Âu.

Trong ảnh là một bãi biển tại Seychelles. Ảnh: Visit Seychelles