Việt Nam vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc với trái sầu riêng trong 6 tháng, trước khi mở rộng với toàn bộ nông sản từ 1/7/2027.

Chiều 26/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Công cụ này giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát và truy vết hàng hóa.

Lộ trình áp dụng hệ thống này sẽ theo 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, Bộ sẽ thí điểm truy xuất với trái sầu riêng trong 6 tháng tới.

Từ 1/7/2026, hệ thống vận hành chính thức, mở rộng sang các nhóm nông sản thiết yếu. Sau đó, từ 1/7/2027, toàn bộ nông sản (trong nước, xuất khẩu) sẽ được truy xuất nguồn gốc qua hệ thống này và thí điểm với hàng nhập khẩu.

Mã QR code để truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên quả sầu riêng. Ảnh: Gia Chính

Hiện tại, 6 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia thử nghiệm dán tem xác thực điện tử (QR code) cho các lô sầu riêng. Người dân khi quét mã QR đính trên quả sẽ được chuyển tới trang dữ liệu của Bộ. Tại đây, toàn bộ nhật ký hành trình sản phẩm, từ mã vùng trồng, ngày thu hoạch, kho lưu trữ đến đơn vị phân phối được hiển thị minh bạch.

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho rằng hệ thống truy xuất nguồn gốc là giải pháp công nghệ giúp phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng. Theo ông, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, giá trị nông sản nằm ở chất lượng, sự minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc. Ông cho rằng hệ thống truy xuất này sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng tiếp cận công nghệ số, tăng khả năng kết nối thị trường và mở rộng xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt năm nay gần 8,6 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với 2024. Mỹ vẫn là thị trường mua nhiều nông sản Việt nhất, đạt 0,5 tỷ USD, tăng 56% so với năm ngoái. Các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan... duy trì kim ngạch nhập khẩu trên 100 triệu USD. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận ngành rau quả đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật mới, nhất là yêu cầu ngày càng khắt khe về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và an toàn thực phẩm từ các thị trường trong nước, nhập khẩu.

Gia Chính