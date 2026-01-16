Việt Nam - UAE: Viết tiếp kỳ tích ở U23 châu Á 2026

Arab SaudiUAE được đánh giá là đối thủ vừa sức để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục hành trình ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ăn mừng sau khi Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Việt Nam có mặt ở tứ kết với tư cách nhất bảng A sau khi hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà Arab Saudi 1-0. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đi tiếp với tư cách đầu bảng ở một giải đấu cấp châu Á. Trong khi đó, UAE đứng nhì bảng B, với hành trình vất vả và hồi hộp hơn khi thắng Qatar 2-0, thua Nhật Bản 0-3 và hòa Syria 1-1 ở lượt cuối cùng - kết quả vừa đủ để đi tiếp.

Ngoài kết quả, màn trình diễn của Việt Nam được đánh giá cao hơn, với những mảng miếng chiến thuật rõ ràng, tinh thần đoàn kết và tổ chức chặt chẽ. Trong cuộc họp báo chiều 15/1, chính HLV Marcelo Broli của UAE cũng thừa nhận: "Việt Nam đang có phong độ tốt, phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh và phản công hiệu quả".

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn dành sự tôn trọng nhất định đối với UAE. Như nhiều đội tuyển Tây Á khác, đối thủ nhỉnh hơn Việt Nam về sức mạnh thể chất. Trung bình, cầu thủ UAE cao 1,793 m, đứng thứ tư từ dưới lên. Còn Việt Nam là 1,765 m - xếp áp chót và chỉ hơn Thái Lan. Tuổi trung bình của UAE là 22,13 - gần bằng Việt Nam (22,22) và nằm trong nhóm đội lớn tuổi nhất giải.

Những năm qua cũng chứng kiến UAE tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu lai, thậm chí họ chiêu mộ sớm để cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch khi đủ 5 năm. Chính sách này in đậm vào đội tuyển quốc gia UAE, đồng thời phảng phất ở U23, với bốn cầu thủ Leonard Amesimeku, Solomon Sosu, Richard Akonnor (gốc Ghana) và Junior Salif Ndiaye (Pháp) - cái tên mà HLV Kim đã nhắc đích danh để hàng thủ Việt Nam dè chừng.

Tiền đạo UAE gốc Pháp Junior Salif Ndiaye (số 16) thi đấu trong trận hòa Syria 1-1 ở lượt cuối bảng B U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 13/1/2026. Ảnh: AFC

Xét lịch sử đối đầu ở cấp độ này, UAE chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 5 và hòa 3 trong 8 trận trên mọi đấu trường. Trận đầu diễn ra ở vòng bảng Asiad 14 tại Busan, Hàn Quốc, có tỷ số 0-0. Hai trận hòa còn lại là giao hữu 1-1 năm 2019, và 0-0 ở vòng bảng U23 châu Á 2020.

Trận thua đầu tiên của Việt Nam trước UAE diễn ra ở vòng 1/8 Asiad 17 tại Incheon, Hàn Quốc năm 2014. Sau đó hai năm, đoàn quân của HLV khi đó Toshiya Miura tiếp tục thất bại 2-3 ở vòng bảng U23 châu Á, dù Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh cùng ghi bàn. Năm 2018, dưới trướng Park Hang-seo, Việt Nam thua 3-4 trong loạt đá luân lưu tranh HC đồng Asiad 18 ở Indonesia. Hai cuộc đối đầu gần nhất cũng là thất bại của Việt Nam, lần lượt tỷ số 0-3 năm 2022 và 0-4 năm 2023, đều từ giao hữu.

UAE nằm trong nhóm đối thủ Việt Nam đã gặp nhiều hơn một lần nhưng chưa thắng ở cấp U23, bên cạnh Uzbekistan và Triều Tiên. Trước giải năm nay, danh sách trên còn có Arab Saudi và Jordan. Nhưng tại vòng bảng, Việt Nam đã phá dớp khi thắng Jordan 2-0 và hạ chủ nhà Arab Saudi 1-0.

Đây là lần thứ năm Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á, còn với UAE là lần thứ tư. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân năm 2018, còn UAE chưa từng đi tới bán kết. Hôm nay, cơ hội đang mở ra trước mắt với mỗi đội, trước khi giải đấu chuyển sang chỉ tổ chức vào năm có Olympic để trở thành vòng loại. Khi ấy, sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn nhiều lần.

Đội thắng trong cặp đấu này sẽ vào bán kết, diễn ra ngày 20/1, gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc.

Hiếu Lương