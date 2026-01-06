Việt Nam hạ Jordan ở trận ra quân U23 châu Á

Arab SaudiCác bàn của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh giúp Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở bảng A VCK U23 châu Á.

Ghi bàn: Đình Bắc 15' (pen), Hiểu Minh 42'.

VIE JOR 2-0 Diễn biến chính trận Việt Nam - Jordan hôm 6/1.

Trước giải, HLV Kim Sang-sik đánh giá Việt Nam yếu nhất bảng A và lo các học trò tự mãn sau những thành công liên tiếp trong năm 2025. Thực tế, dư âm mà tấm HC vàng SEA Games để lại là tích cực, giúp đội U23 chơi tự tin và đầy hưng phấn trên sân King Abdullah Sports City Hall hôm 6/1.

Hiệp một trận ra quân với Jordan ở vòng chung kết U23 châu Á là hiệp đấu hay bậc nhất của các cấp đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Các học trò Kim Sang-sik chơi lấn lướt Jordan, đất nước có nền bóng đá đang thăng tiến mạnh bậc nhất châu Á. Trong 45 phút đầu, Việt Nam cầm bóng 55% thời lượng, dứt điểm 10 lần, trong đó có 6 lần trúng hướng cầu môn. Đội cũng áp đảo về số quả phạt góc (7-4) lẫn chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG (1,86 so với 0,19).

Trong một hiệp đấu vượt trội về mọi thông số như vậy, kết quả dẫn 2-0 là bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng với thầy trò ông Kim. Tín hiệu cảnh báo với hàng thủ Jordan đã được gửi đến ngay ở phút thứ 2, khi Đình Bắc chuyền bóng cho Khuất Văn Khang qua người ở trung lộ, rồi sút xa hiểm hóc mang về quả phạt góc.

Sút xa và phạt góc chính là hai "vũ khí" lợi hại nhất của Việt Nam ở trận đấu này. Sau khi thủ thành Abdel Rahman Al Talalga hai lần cứu thua từ những cú sút xa của Văn Khang và Minh Phúc trong 10 phút đầu, Jordan đã không thể đứng vững ở quả phạt góc sau đó của Đình Bắc. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Choi Hyun Jai xác định bóng chạm tay Mohammad Taha trong cấm địa. Từ quả phạt đền, Đình Bắc sút căng chìm vào góc phải khung thành mở tỷ số.

Trọng tài Choi Hyun Jai được xem như "thần may mắn" cho Việt Nam năm 2025, khi bắt chính ở trận đội tuyển quốc gia hạ Nepal ở vòng loại Asian Cup, cũng như trận đội U22 thắng Philippines 2-0 ở bán kết SEA Games 33. Tỷ số 2-0 được tái hiện ở phút 42, từ một quả phạt góc khác được Thái Sơn mang về sau một cú sút xa. Văn Khang treo bóng vừa tầm để Hiểu Minh thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Ali Hajabi, đệm bóng tung lưới Jordan từ cự ly gần.

Trung vệ cao 1,91 m Ali Hajabi là một trong hai tuyển thủ Jordan giành vé dự World Cup 2026 đá chính trận này. Người còn lại là tiền đạo Odeh Fakhoury cũng có một ngày thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có pha đối mặt với thủ môn Trần Trung Kiên ở cuối hiệp hai. Toàn đội Jordan dứt điểm tới 21 lần nhưng không thể ghi bàn nào. Trong hiệp một, họ thậm chí không thể sút trúng hướng cầu môn, với cơ hội nguy hiểm nhất là quả đá phạt trúng xà của Yousef Qashi.

Mục tiêu vào chung kết của Jordan bị đe dọa nghiêm trọng ngay sau 45 phút đầu tiên tại giải. Thầy trò Omar Najhi có lẽ bất ngờ trước lối chơi gắn kết và khả năng tranh chấp tốt của Việt Nam. Sự bất ngờ mà HLV Kim Sang-sik mang đến cho đối thủ không chỉ đến từ lối đá, mà còn ở nhân sự. Ông để tiền đạo 18 tuổi Nguyễn Lê Phát đá chính, dù cầu thủ này chỉ có suất may mắn ở lại đội U23 nhờ Bùi Vĩ Hào chấn thương. Lê Phát chơi năng nổ trên hàng công bên cạnh Đình Bắc và Văn Khang, và cũng để lại dấu ấn với một cú sút xa nguy hiểm.

Hàng công chơi hay còn hàng thủ cũng kiên cường trong suốt cả trận, với điểm sáng lớn nhất là Hiểu Minh. Không chỉ đóng góp một bàn thắng, hậu vệ số 4 cùng Phạm Lý Đức là những chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành Trung Kiên, nhiều lần giải nguy kịp thời trong hiệp hai - thời điểm Jordan tràn lên tìm bàn gỡ. Hệ thống phòng ngự tốt của Việt Nam khiến hàng công Jordan gần như tê liệt trong nửa sau trận, với những cơ hội ít ỏi đến từ Odeh hay Al Mubaidin.

Việt Nam bất bại ở trận mở màn bốn kỳ giải U23 châu Á gần nhất và vượt qua vòng bảng ở ba kỳ trong số đó. Trận thắng Jordan 2-0 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam vào tứ kết. Nếu thắng Kyrgyzstan ở lượt thứ hai vào tối 9/1, thầy trò ông Kim sẽ gần như nắm chắc cơ hội đi tiếp. Jordan thì phải sửa sai ở lượt tới khi đấu với chủ nhà Arab Saudi - đội được đánh giá cao nhất bảng A.

Quang Dũng - Vy Anh