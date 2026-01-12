Hạ Arab Saudi, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á

Arab SaudiTiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập siêu phẩm giúp Việt Nam hạ Arab Saudi 1-0 tại lượt cuối bảng A U23 châu Á 2026.

Ghi bàn: Đình Bắc 64'.

Sau 11 trận toàn hòa và thua trước Arab Saudi ở mọi cấp độ bóng đá nam, Việt Nam cuối cùng cũng phá dớp trước đối thủ hàng đầu châu Á. Chiến thắng càng ý nghĩa khi nó diễn ra trên sân Arab Saudi, giúp Việt Nam nhất bảng đồng thời khiến chủ nhà bị loại.

Nhiều cầu thủ Arab Saudi gục xuống khóc ngay trên sân sau thất bại. Với mục tiêu phải thắng để tự quyết, đại diện Tây Á tràn lên từ đầu trận và dứt điểm tới 26 lần, nhiều hơn gấp sáu Việt Nam nhưng không thể ghi nổi một bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, thầy trò Kim Sang-sik chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc để nhấn chìm đối thủ.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (số 7) mừng bàn thắng duy nhất trong trận gặp Arab Saudi, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Vào sân đầu hiệp hai, Đình Bắc làm rối loạn hàng thủ Arab Saudi trước khi lập siêu phẩm ở phút 64. Nhận bóng từ Nguyễn Ngọc Mỹ, đội trưởng Việt Nam khống chế một chạm thông minh, bỏ lại hậu vệ Arab Saudi trước khi tăng tốc rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần mở tỉ số. Bàn thắng đẹp bậc nhất của các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, cho thấy sự tự tin và đẳng cấp của Đình Bắc ở sân chơi châu lục.

Người kiến tạo cho Đình Bắc, Ngọc Mỹ là một trong bốn sự thay đổi của ông Kim trong đội hình xuất phát so với trận đấu kế trước với Kyrgyzstan. Chiến lược gia Hàn Quốc thay toàn bộ hàng công, khi để Ngọc Mỹ và Công Phương xuất phát từ đầu cùng Lê Viktor. Đình Bắc và Nguyễn Lê Phát dự bị, còn Khuất Văn Khang được kéo về đá hậu vệ trái thay Nguyễn Phi Hoàng.

Đội hình thiên về phòng ngự của ông Kim hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ sạch lưới trong hiệp đầu, dù chịu sức ép lớn khi Arab Saudi sở hữu cầu thủ số 7 Abdulaziz khéo léo và sở hữu nhãn quan tốt. Nhờ cột dọc và sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên, Việt Nam đứng vững trước 12 pha dứt điểm của chủ nhà trong nửa đầu trận. Đội cũng tạo nhiều đợt lên bóng có nét, khi đối đầu với hàng thủ không quá chắc chắn của Arab Saudi.

KSA - VIE Diễn biến chính trận Arab Saudi - Việt Nam hôm 12/1.

Thế trận của Việt Nam ở hiệp hai tốt hơn, với hai sự tăng cường trên hàng công là Đình Bắc và Lê Phát. Đội thoát thẻ đỏ ở đầu hiệp khi trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Đình Bắc, sau khi tham khảo VAR từ tình huống số 7 của Việt Nam vào bóng từ phía sau với cầu thủ chủ nhà. Sau bàn thắng của Đình Bắc ở giữa hiệp, các học trò ông Kim chơi càng tự tin, cầm bóng và phối hợp mạch lạc, còn đối thủ nóng vội và bế tắc. Việt Nam thậm chí suýt dẫn 2-0 khi Lê Phát đi bóng qua ba cầu thủ Arab Saudi, nhưng không thể rê qua thủ thành Hamed Al Shanqiti để tạo ra siêu phẩm trong sinh nhật thứ 19.

Ở hàng phòng ngự, Trung Kiên tiếp tục xuất sắc với một loạt pha cứu thua, trong đó có tình huống cản phá cú sút ở cự ly gần của Abdulaziz và pha đánh đầu từ khoảng cách hơn 5 mét của Thamer. Bên trên, ba trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức tiếp tục chơi chắc chắn, còn Nguyễn Thái Sơn làm tốt vai trò đánh chặn cũng như cầm nhịp nơi tuyến giữa.

Thủ môn Trung Kiên (vàng) trong trận gặp Arab Saudi, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Thắng 1-0, Việt Nam kết thúc hành trình vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Đội lần đầu toàn thắng ở giải châu Á, vào tứ kết đầy thuyết phục với vị trí nhất bảng A, xếp trên lần lượt là Jordan (6 điểm), Arab Saudi (3 điểm) và Kyrgyzstan (0 điểm). Sau 26 lần dự vòng bảng các giải châu lục, gồm Asian Cup, U23, U20 và U17, Việt Nam cũng mới lần đầu đứng đầu bảng.

Thầy trò Kim Sang-sik sẽ được ở lại Jeddah, Arab Saudi để gặp đội nhì bảng B (UAE hoặc Syria) tại trận tứ kết thứ hai hôm 16/1. Trận tứ kết đầu tiên đã được xác định, giữa đội nhất bảng B Nhật Bản và đội nhì bảng A là Jordan.

Quang Dũng - Vy Anh