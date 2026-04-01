Việt Nam trở lại Top 100 FIFA

Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc nhờ trận thắng Malaysia 3-1 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, để leo lên thứ 98 thế giới.

Bàn thắng của đội trưởng Đỗ Duy Mạnh và cú đúp từ tiền đạo Nguyễn Xuân Son giúp Việt Nam kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng, sau khi hạ Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường. Kết quả này giúp đội tuyển có thêm 9,67 điểm FIFA, nâng số điểm hiện tại lên 1.225,67 điểm.

Nguyễn Xuân Son nhảy múa sau khi ghi bàn trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tối 31/3/2026. Ảnh: Giang Huy

So với vị trí gần nhất 103, Việt Nam đã vượt qua Tajikistan, Trinidad & Tobago, Luxembourg, Mozambique và El Salvador. Đội tuyển leo lên 98 FIFA, thứ bậc cao nhất kể từ mốc 94 hồi tháng 12/2023. Kỷ lục của đội vẫn là vị trí 84 tháng 9/1998.

Đội tuyển từng trải qua thời 2012-2018 đứng ngoài Top 100 FIFA. Dưới trướng HLV Park Hang-seo, đội trở lại nhóm này tháng 11/2018, và giữ vị trí cho tới tháng 4/2024. Trong vài năm qua, vị trí thấp nhất của đội là 119, tháng 10/2024. Kể từ khi HLV Kim Sang-sik cầm quân, đội tuyển thăng tiến trở lại trên bảng FIFA, với 13 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Diễn biến chính trận Việt Nam 3-1 Malaysia.

Việt Nam đang đứng thứ 17 châu Á, và số hai Đông Nam Á. Thái Lan tiếp tục đứng đầu khu vực, với vị trí 93 FIFA và 1.252,14 điểm. Chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan tại Bangkok tối 31/3 giúp họ tiến một bậc, đẩy Trung Quốc xuống vị trí 94.

Lần gần nhất Trung Quốc đứng thấp hơn 94 đã cách đây 10 năm, ở vị trí 96. Còn với Thái Lan, vị trí 93 hiện tại là cao nhất kể từ năm 2008, khi họ cũng đứng ở bậc tương tự.

Đợt tập trung FIFA Days tiếp theo diễn ra vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, Việt Nam dự kiến không tập trung mà nhường chỗ cho V-League 2025-2026. Đội sẽ hội quân để chuẩn bị cho ASEAN Cup từ 24/7 đến 26/8. Các trận đấu tại ASEAN Cup không thuộc FIFA Days, nên có hệ số tính điểm FIFA thấp nhất. Vì thế, vị trí của đội tuyển sẽ khó cải thiện nhiều ở giải này.

Cao Quang Vinh (trái) và Trần Đình Trọng tranh bóng với Faisal Halim trong trận Việt Nam gặp Malaysia trên sân Thiên Trường. Ảnh: Ngọc Thành

Bảng thứ bậc FIFA hiện được tính theo hệ thống Elo và cập nhật trong hoặc ngay sau mỗi trận đấu. Số điểm của mỗi đội biến động tùy theo kết quả, tầm quan trọng của trận đấu và sự chênh lệch trình độ giữa hai đối thủ. Bảng FIFA quan trọng vì là tiêu chí xếp hạt giống nhiều giải đấu quan trọng.

ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha đang đứng đầu thế giới, với 1.879,12 điểm. Pháp đứng thứ hai, sau đó lần lượt là ĐKVĐ thế giới Argentina, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Morocco, Bỉ và Đức.

Tại châu Á, Nhật Bản đứng đầu, ở vị trí 18 thế giới, sau đó lần lượt là Iran, Hàn Quốc hay Australia.

