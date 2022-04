Việt Nam tính nhập 5 triệu tấn than từ Australia

Trước việc thiếu than cho sản xuất điện, Việt Nam dự kiến nhập khoảng 5 triệu tấn than từ Australia.

Thông tin này được Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu tại cuộc làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie, chiều 1/4. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tìm thêm nguồn nhập khẩu, đảm bảo đủ than cho sản xuất điện trong nước.

Ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị Australia cân đối sản lượng than trong nước để cung cấp cho Việt Nam. Ông mong Đại sứ Robyn Mudie kết nối doanh nghiệp Việt với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý phía Australia, để hai bên có thể ký hợp đồng mua bán, đưa than về Việt Nam ngay trong tháng 4.

Ngoài cung cấp khối lượng ổn định, chất lượng, Bộ trưởng cũng đề nghị Australia xem xét, cung ứng than cho Việt Nam với giá hợp lý.

Trước đề nghị của Việt Nam, Đại sứ Robyn Mudie khẳng định Australia có đủ năng lực sản xuất, khai thác, chế biến ... để cung cấp than cho Việt Nam.

Hiện Australia là một trong số quốc gia khai thác và xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới, với hơn 200 triệu tấn một năm, xuất khẩu gần 40 tỷ USD mỗi năm.

Kho chứa than cho sản xuất điện tại Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Ảnh: EVN

Ngoài Australia, Bộ Công Thương sẽ xúc tiến tìm thêm nguồn nhập khẩu than cho điện từ Nam Phi.

Cách đây hai ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tình hình cung cấp than cho sản xuất điện của Tập đoàn Công nghiệp Than & khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc không đủ theo hợp đồng bán than đã ký. Việc này khiến hệ thống điện thiếu hơn 3.000 MW từ nhiệt điện do thiếu than cho sản xuất điện.

Cuối tháng 3, nhiều tổ máy đã phải dừng và giảm phát điện do thiếu than. EVN cũng dự báo nguy cơ thiếu điện từ tháng 4.

Tuy nhiên, hiện đại diện các tập đoàn, tổng công ty cho biết, có thể huy động bổ sung khoảng 3.700 MW để bù đắp vào sản lượng nhiệt điện than thiếu hụt. Trong đó, nguồn năng lượng tái tạo khoảng 1.000 MW, nguồn thủy điện khoảng 300 MW, điện khí 1.200 MW, điện than khoảng 1.200 MW.

"Như vậy, năm 2022 không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt theo kế hoạch huy động và vận hành hệ thống điện quốc gia đã được phê duyệt", Bộ Công Thương khẳng định.

Dù thiếu điện diện rộng khó xảy ra, song nguy cơ miền Bắc thiếu điện cục bộ vào cao điểm nắng nóng (tháng 5, 6 và 7) khi các nhà máy điện thiếu than, cũng được EVN dự báo. Hiện miền Bắc tiêu thụ gần 50% lượng điện toàn quốc. Vì thế, trong báo cáo tình hình cấp điện 2022-2025, EVN đề xuất sớm có cơ chế phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo ở miền Bắc, nhằm tránh nguy cơ thiếu điện.

Theo đó, đến năm 2025 cần đưa vào vận hành thêm khoảng 5.500 MW các nguồn điện tái tạo, gồm 4.000 MW điện gió và khoảng 1.500 MW điện mặt trời kèm theo hệ thống lưu trữ phù hợp để đáp ứng nhu cầu công suất trong các giờ cao điểm tối.

Tập đoàn này cũng đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn điện mặt trời mái nhà với mục đích tự tiêu thụ cho nhu cầu phụ tải tại chỗ, không bán lên lưới.

Riêng về điện gió ngoài khơi, EVN kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành xem xét bổ sung quy hoạch và chấp thuận chủ trương cho phép tập đoàn triển khai đầu tư điện gió ngoài khơi khu vực phía Bắc, để tăng cường nguồn cấp điện khu vực phía Bắc và kết hợp đảm bảo an ninh quốc gia.

Về dài hạn, Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn báo cáo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến giá điện, giá nhiên liệu sơ cấp, vướng mắc trong thanh quyết toán liên quan đến sản xuất điện.

Anh Minh