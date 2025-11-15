Việt Nam thua Uzbekistan ở U22 Panda Cup

* Ghi bàn: Khamidov 4’
So với trận ra quân thắng Trung Quốc 1-0 hôm 12/11, đội hình xuất phát Việt Nam giữ lại bộ ba trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Thủ môn Cao Văn Bình thay bằng Trần Trung Kiên, còn Phạm Minh Phúc và Nguyễn Phi Hoàng thay Võ Anh Quân và Khuất Văn Khang ở hai cánh.
Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Quốc Cường thay Nguyễn Xuân Bắc. Hàng công có Lê Văn Thuận, Nguyễn Đình Bắc thế chỗ Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.
Tại giải giao hữu U22 Panda Cup, Việt Nam từng thua Uzbekistan 0-2 vào tháng 9/2024, rồi hòa 0-0 tháng 3/2025. Lực lượng của Việt Nam cơ bản giữ nguyên bộ khung, còn Uzbekistan dùng chủ yếu cầu thủ lứa U20 để thi đấu, nhằm hướng tới vòng chung kết U23 châu Á và Olympic 2028.
Đội hình xuất phát
U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Văn Trường, Lê Viktor, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Văn Thuận, Đình Bắc
U22 Uzbekistan: Umar Rustamov, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazaev, Meyirbek Rejabaliev, Dilshod Abdullaev, Ravshan Khayrullaev, Behruzjon Karimov, Shoh Yorkinboev, Azizbek Tulkunbekov, Nurlan Ibraimov, Asilbek Jumaev.
Hiếu Lương