Việt Nam thua Uzbekistan ở U22 Panda Cup

Trung QuốcViệt Nam thủng lưới sớm dẫn đến trận thua Uzbekistan ở lượt hai giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, chiều 15/11.

* Ghi bàn: Khamidov 4’

So với trận ra quân thắng Trung Quốc 1-0 hôm 12/11, đội hình xuất phát Việt Nam giữ lại bộ ba trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Thủ môn Cao Văn Bình thay bằng Trần Trung Kiên, còn Phạm Minh Phúc và Nguyễn Phi Hoàng thay Võ Anh Quân và Khuất Văn Khang ở hai cánh.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Quốc Cường thay Nguyễn Xuân Bắc. Hàng công có Lê Văn Thuận, Nguyễn Đình Bắc thế chỗ Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.

Đội hình xuất phát Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0 hôm 12/11, chỉ còn bốn cầu thủ thi đấu trước Uzbekistan ở giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 ngày 15/11, là Phạm Lý Đức (số 3), Nguyễn Nhật Minh (16), Nguyễn Hiểu Minh (4) và Nguyễn Văn Trường (8). Ảnh: Panda Cup

Tại giải giao hữu U22 Panda Cup, Việt Nam từng thua Uzbekistan 0-2 vào tháng 9/2024, rồi hòa 0-0 tháng 3/2025. Lực lượng của Việt Nam cơ bản giữ nguyên bộ khung, còn Uzbekistan dùng chủ yếu cầu thủ lứa U20 để thi đấu, nhằm hướng tới vòng chung kết U23 châu Á và Olympic 2028.

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Văn Trường, Lê Viktor, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Văn Thuận, Đình Bắc

U22 Uzbekistan: Umar Rustamov, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazaev, Meyirbek Rejabaliev, Dilshod Abdullaev, Ravshan Khayrullaev, Behruzjon Karimov, Shoh Yorkinboev, Azizbek Tulkunbekov, Nurlan Ibraimov, Asilbek Jumaev.

Hiếu Lương