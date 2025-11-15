Việt Nam thống trị môn cờ vua Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á

SingaporeĐại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành cú đúp HC vàng cờ nhanh và chớp tại Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025.

Tuấn Minh gần như vô đối ở nội dung cờ chớp, kết thúc chiều nay 15/11, khi anh giành 10,5 trong 11 điểm tối đa. Kỳ thủ 29 tuổi thắng 10, hòa một và không thua ván nào. Anh chỉ hòa một ván trước á quân Triệu Thần Hy (Trung Quốc). Ở cả 4 ván gặp các Đại kiện tướng khác, Tuấn Minh đều thắng.

Lê Tuấn Minh trong ván đấu tại môn cờ vua, Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần thứ nhất tại Trung tâm hội nghị triển lãm Suntec City, Singapore ngày 15/11/2025. Ảnh: Nguyễn Minh Thắng

Dù Elo cờ chớp chỉ 2.582, hiệu suất thi đấu của Tuấn Minh đạt 2.715, giúp anh kiếm thêm 17,5 hệ số. Anh nhiều hơn người đoạt HC bạc (Triệu) và HC đồng (Tin Jingyao) tới 1,5 điểm. Hạt giống số một người Indonesia Susanto Megaranto chỉ đứng thứ năm với 7,5 điểm.

Chiến thắng của Tuấn Minh ở cờ nhanh lẫn chớp không phải bất ngờ lớn, dù anh không phải hạt giống số một. Kỳ thủ số ba Việt Nam thường xuyên thi đấu cờ nhanh, chớp trực tuyến và được cọ xát với những cao thủ hàng đầu thế giới. Các kỳ thủ còn lại tại Đại hội không nổi bật như Tuấn Minh ở cờ vua trực tuyến.

Lê Tuấn Minh 29 tuổi, là kỳ thủ số ba Việt Nam với Elo cờ tiêu chuẩn 2.598, sau Lê Quang Liêm (2.729) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.600). Tuy nhiên một năm qua, kỳ thủ 29 tuổi không thi đấu cờ tiêu chuẩn, nên loại khỏi các danh sách FIDE. Khi nào đánh cờ tiêu chuẩn, anh sẽ trở lại danh sách.

Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025 lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 13/11 đến 15/11, quy tụ 5 môn thi đấu gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, bridge và xoay rubik tốc độ. Ở cờ vua, đại diện Việt Nam giành cả hai HC vàng. Còn ở cờ tướng, Trung Quốc thống trị với trọn bộ sáu huy chương.

Xuân Bình