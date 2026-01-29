Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp ở giải futsal châu Á

IndonesiaCác cầu thủ Việt Nam đặt một chân vào tứ kết sau khi thắng Lebanon 2-0 ở lượt thứ hai bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026 trưa 29/1.

*Ghi bàn: Công Viên 1', Ngọc Ánh 4'

Trước giải đấu, trưởng đoàn Trần Anh Tú đã lấy "tinh thần U23" để khích lệ cầu thủ phải chiến đấu hết mình giành vé vào tứ kết. Nhưng thầy trò ông Diego Giustozzi để lại nhiều nỗi lo khi phải chật vật ngược dòng hạ đối thủ kém 20 bậc Kuwait.

Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc phủ đầu Lebanon và sớm ghi hai bàn để thắng 2-0 ở lượt thứ hai bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026, chiều 29/1. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, vào cuộc trận thứ hai gặp Lebanon trưa 29/1, các cầu thủ Việt Nam chơi phủ đầu sau tiếng còi. Ngay giây thứ 18, pivo Nguyễn Thịnh Phát chuyền căng vào vòng cấm để fixo Đinh Công Viên thoát xuống đệm bóng mở tỷ số.

Đến giây 50, Thịnh Phát suýt nâng tỷ số khi pha kết thúc chéo góc của anh bóng đập cột dọc. Với sức ép liên tục, Việt Nam nâng tỷ số 2-0 ở phút thứ 4. Nhận đường chuyền của thủ môn Văn Tú bên cánh phải, ala Vũ Ngọc Ánh loại bỏ hậu vệ rồi tâng bóng bị thủ môn đẩy ra, nhưng anh nhanh chân sút chéo góc hẹp tung lưới, gia tăng cách biệt.

Lebanon đang xếp thứ 54 thế giới, nhưng chơi tốt trong trận ra quân và chỉ chịu thua Thái Lan 0-2 từ những sai lầm ở hàng thủ. Do đó, sau khi thua nhanh hai bàn trước Việt Nam, đại diện Tây Á này nhanh chóng siết lại đội hình, chơi chặt chẽ hơn. Các cầu thủ Lebanon tạo được ba cơ hội đối mặt nhưng đều bị thủ môn Phạm Văn Tú xuất sắc cản phá.

Ngược lại, sau khi an toàn với hai bàn, Việt Nam không tấn công ồ ạt mà giữ nhịp triển khai tấn công chậm rãi. Họ còn tạo ra một số cơ hội, nhưng không thắng được thủ môn Joueidi.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 2-0 trước Lebanon ở lượt thứ hai bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026, chiều 29/1. Ảnh: AFC

Nếu thua, Lebanon gần như bị loại, nên khi trở lại ở hiệp hai, họ dâng cao tìm bàn gỡ. Lợi thế cho đội bóng Tây Á đến ở phút 25 khi Ala Dương Ngọc Linh bị thẻ vàng thứ hai. Đội Việt Nam không thể khiếu nại vì công nghệ VS chỉ cho phép xem lại thẻ đỏ trực tiếp.

Dù chơi hơn người trong hai phút, Lebanon không tạo được cơ hội nào rõ ràng nào. Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam gồng mình chống đỡ trong hai phút. Khi đã đủ người, các cầu thủ tiếp tục tấn công và ala Trần Thái Huy suýt ghi bàn với hai cú sút vào tay thủ môn đối phương.

4 phút cuối trận, Lebanon chơi power-play hòng tìm bàn gỡ, nhưng các cầu thủ Việt Nam phòng thủ kín kẽ để bảo toàn tỷ số 2-0. Thắng lợi này giúp đội vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Ở trận đấu còn lại lúc 17h, nếu Thái Lan thắng hoặc hòa Kuwait, thầy trò ông Giustozzi sẽ sớm đoạt vé vào tứ kết.

Vòng chung kết giải futsal vô địch châu Á diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại hai sân Indonesia Arena và Istora Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. 14 đội tuyển tham dự gồm Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Kuwait, Tajikistan, Lebanon, Malaysia, Indonesia, Australia, Việt Nam và Afghanistan. Các đội chia bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất nhì vào vòng loại trực tiếp.

Iran giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch châu lục. Đại diện Tây Á còn là đội đầu tiên đăng quang ở kỳ giải 1999, và đến Indonesia kỳ này với tư cách ĐKVĐ. Danh hiệu bốn kỳ giải còn lại thuộc về Nhật Bản năm 2006, 2012, 2014 và 2022.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan có thành tích tốt nhất, với vị trí á quân 2008, 2012, 2024. Việt Nam đứng thứ tư năm 2016. Trong khi đó, thành tích của Indonesia là vào tứ kết 2022, còn Malaysia chưa từng vượt qua vòng bảng. Đây là lần thứ 8 Việt Nam tham dự giải châu Á. Ngoài ra, futsal nam Việt Nam từng hai lần dự World Cup 2016 và 2021.

Đức Đồng