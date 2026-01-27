Việt Nam thắng ngược trận ra quân giải futsal châu Á

IndonesiaBị Kuwait dẫn 2-0, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thắng 5-4 trong trận ra quân giải vô địch futsal châu Á 2026 tối 27/1.

Futsal Việt Nam hiện đứng thứ 20 thế giới, hơn Kuwait 20 bậc. Nhưng đối thủ bị đánh giá thấp hơn gây bất ngờ khi nhập cuộc bằng lối chơi tấn công và liên tiếp dứt điểm khiến thủ môn Phạm Văn Tú phải trổ tài.

Khi chưa tạo được cơ hội nguy hiểm nào, các học trò của ông Giustozzi bất ngờ nhận bàn thua. Phút thứ 7, ala Trịnh Công Đại để mất bóng từ giữa sân, và Thamer chớp thời cơ sút xa tung lưới Phạm Văn Tú mở tỷ số.

Hai phút sau, từ phối hợp đá biên, hàng thủ Việt Nam phá bóng không tốt, để Abdul Borashed sút xa căng vào góc thượng nâng tỷ số 2-0.

Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 5-4 trước Kuwait ở trận ra quân bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026, tối 27/1 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFC

Sau khi nhận hai bàn thua, Việt Nam dâng cao đội hình tấn công và vây ráp đối thủ. Phút thứ 9, đội trưởng Kuwait Alfadhel mắc sai lầm để bóng rơi vào chân Châu Đoàn Phát, và ala Việt Nam chớp thời cơ sút căng rút ngắn tỷ số 1-2.

Phút 16, từ pha kiến tạo của thủ môn Văn Tú, pivo Nguyễn Thịnh Phát khống chế khéo léo rồi xoay người sút căng tung nóc lưới đối phương gỡ hòa 2-2. Nhưng Kuwait tái lập thế dẫn sau đó hai phút khi pivo Đa Hải mắc sai lầm trong kèm người để Omar thoát xuống hạ gục thủ môn Việt Nam lần thứ ba, dẫn 3-2.

Trong nỗ lực không để thua sau hiệp một, Việt Nam tấn công dồn dập và khi hiệp một chỉ còn đúng 1 giây, đội trưởng fixo Nguyễn Mạnh Dũng đệm bóng cận thành gỡ 3-3.

Trở lại sau giờ nghỉ, Việt Nam vẫn nắm thế chủ động, nhiều lần uy hiếp khung thành đối thủ. Sau khi cột dọc từ chối cơ hội, đến phút 30, ala Ngọc Ánh đi bóng trong vòng cấm rồi trả ngược, để ala Minh Quang băng lên dứt điểm hiểm hóc bóng bật hai cột dọc tung lưới đối thủ, giúp Việt Nam lần đầu dẫn trước.

Hai phút sau, từ phối hợp đá phạt biến hóa, Minh Quang chuyền ngang vào vòng cấm để Mạnh Dũng vẫy bóng tinh tế tung lưới đối thủ, dẫn 5-3.

Về cuối trận, Kuwait chơi power-play và họ rút ngắn tỷ số còn 4-5 từ cú sút xa căng của AbdulAziz Alsarraj. Nhưng đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với thắng lợi vất vả 5-4, Việt Nam xếp thứ hai bảng B. Thái Lan dẫn đầu nhờ thắng Lebanon 2-0.

Vòng chung kết giải futsal vô địch châu Á diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại hai sân Indonesia Arena và Istora Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. 14 đội tuyển tham dự gồm Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Kuwait, Tajikistan, Lebanon, Malaysia, Indonesia, Australia, Việt Nam và Afghanistan. Các đội chia 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất nhì vào vòng loại trực tiếp.

Iran giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch châu lục. Đại diện Tây Á còn là đội đầu tiên đăng quang ở kỳ giải 1999, và đến Indonesia kỳ này với tư cách ĐKVĐ. Danh hiệu bốn kỳ giải còn lại thuộc về Nhật Bản năm 2006, 2012, 2014 và 2022.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan có thành tích tốt nhất, với vị trí Á quân 2008, 2012, 2024. Việt Nam đứng thứ tư năm 2016. Trong khi đó, thành tích của Indonesia là vào tứ kết 2022, còn Malaysia chưa từng vượt qua vòng bảng. Đây là lần thứ 8 Việt Nam tham dự giải châu Á. Ngoài ra, futsal nam Việt Nam từng hai lần dự World Cup 2016 và 2021.

Đức Đồng