Việt Nam thắng Thái Lan ở ASEAN Cup nữ 2025

-
90'+8
Hết giờ
Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 để đứng đầu bảng A, vào bán kết ASEAN Cup nữ 2025.
-
90'+5
Cầu thủ Thái Lan rời sân trên cáng
Sau một pha va chạm không có lỗi với Vạn Sự, cầu thủ Thái Lan chấn thương cổ chân và phải rời sân trên cáng đặc biệt.
-
89'
Nguyễn Thị Vạn sút xa
Tiền vệ số 18 sút từ cự ly gần 30 m, đưa bóng chệch cột trong gang tấc. Nguyễn Thị Vạn và Thái Thị Thảo cũng rời sân sau tình huống này, để Trúc Hương và Thu Thương vào thay.
-
84'
Cơ hội hiếm hoi của Thái Lan
Từ một quả tạt bên trái, tiền vệ Pattaranan đánh đầu ở cột hai vọt xà. Cầu thủ này ôm mặt và tiếc nuối sau khi bỏ lỡ.
-
83'
Thanh Nhã sút trúng mép ngoài lưới
Thanh Nhã thoát xuống bên phải, làm động tác giả để ngoặt về chân trái rồi sút ngay từ góc hẹp, nhưng bóng chỉ trúng mép ngoài lưới.
-
81'
HLV Mai Đức Chung vẫn quyết liệt
-
78'
Hải Yến móc bóng đẹp mắt
Thái Thị Thảo tạt bóng từ bên phải, hơi sửa lưng Hải Yến. Nhưng tiền đạo 30 tuổi vẫn ngả người móc bóng ngược vọt xà, khiến khán giả Lạch Tray mừng hụt.
-
73'
Băng đội trưởng đổi chủ
Huỳnh Như rời sân nhường chỗ cho Phạm Hải Yến, và băng đội trưởng cũng được trao lại cho tiền đạo 30 tuổi.
-
70'
Thanh Nhã bị phạm lỗi
Vừa vào sân, tiền vệ 24 tuổi đã rê bóng qua người bên trái khiến Natcha buộc phải phạm lỗi. Sau tình huống này, Natcha vừa phải nhận thẻ vàng, và cũng cần chăm sóc y tế.
-
68'
Việt Nam thay hai người
Thanh Nhã và Vạn Sự vào thay Bích Thùy và Hải Linh.