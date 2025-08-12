Việt Nam thắng Thái Lan ở ASEAN Cup nữ 2025

Hải PhòngHậu vệ Trần Thị Thu Thảo ghi bàn giúp Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 ở lượt cuối bảng A, ASEAN Cup nữ 2025 trên sân Lạch Tray.

Thanh Nhã và Vạn Sự vào thay Bích Thùy và Hải Linh.

Vừa vào sân, tiền vệ 24 tuổi đã rê bóng qua người bên trái khiến Natcha buộc phải phạm lỗi. Sau tình huống này, Natcha vừa phải nhận thẻ vàng, và cũng cần chăm sóc y tế.

Huỳnh Như rời sân nhường chỗ cho Phạm Hải Yến, và băng đội trưởng cũng được trao lại cho tiền đạo 30 tuổi.

Thái Thị Thảo tạt bóng từ bên phải, hơi sửa lưng Hải Yến. Nhưng tiền đạo 30 tuổi vẫn ngả người móc bóng ngược vọt xà, khiến khán giả Lạch Tray mừng hụt.

Đội nhà đang dẫn sâu và có thế trận lấn lướt, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn thường ra sát đường biên chỉ đạo, và nói lớn tiếng. Ảnh: Lê Tân

Thanh Nhã thoát xuống bên phải, làm động tác giả để ngoặt về chân trái rồi sút ngay từ góc hẹp, nhưng bóng chỉ trúng mép ngoài lưới.

Từ một quả tạt bên trái, tiền vệ Pattaranan đánh đầu ở cột hai vọt xà. Cầu thủ này ôm mặt và tiếc nuối sau khi bỏ lỡ.

Tiền vệ số 18 sút từ cự ly gần 30 m, đưa bóng chệch cột trong gang tấc. Nguyễn Thị Vạn và Thái Thị Thảo cũng rời sân sau tình huống này, để Trúc Hương và Thu Thương vào thay.

Sau một pha va chạm không có lỗi với Vạn Sự, cầu thủ Thái Lan chấn thương cổ chân và phải rời sân trên cáng đặc biệt.

Tối 12/8 trên sân Lạch Tray, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Thái Lan mới chiếm đỉnh bảng A ASEAN Cup nữ 2025. Sau hai lượt đầu, cả hai đội cùng toàn thắng và giữ sạch lưới, nhưng Việt Nam xếp nhì do kém một bàn hiệu số.

Đội hình xuất phát của Việt Nam trong trận ra quân gặp Campuchia tối 6/8/2025. Ảnh: Anh Đức

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hẳn về Việt Nam, với nhiều chiến thắng quan trọng tại SEA Games và vòng play-off Asian Cup nữ 2022. Tuy nhiên, điểm yếu của đội chủ nhà là khả năng tận dụng cơ hội, khi mới đạt tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng 17,8% từ 73 cú dứt điểm.

Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Futoshi Ikeda trẻ hóa đội hình, nổi bật với Kanjanathat Phomsri, Janista Jinantuya và hai cầu thủ gốc Mỹ. Dù mất suất dự Asian Cup 2026, họ vẫn quyết tâm cạnh tranh danh hiệu khu vực.

Đối thủ tiếp theo của hai chưa thể xác định do ở bảng B, Myanmar, Philippines và U23 Australia còn tranh chấp căng thẳng.

