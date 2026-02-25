Việt Nam thắng Philippines ở giải futsal nữ Đông Nam Á

Thái LanCác bàn thắng của Thanh Ngân và Biện Thị Hằng giúp Việt Nam hạ Phillippines 2-0 ở lượt hai bảng B giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, chiều 25/2.

Sau trận thua Australia 0-2, Việt Nam rơi vào thế chân tường, phải giành điểm trước Philippines để níu hy vọng. Do đó, HLV Nguyễn Đình Hoàng tung ra đội hình ưu tú với Thùy Linh, Thu Xuân, Nguyệt Vi, Thùy Trang, Biện Thị Hằng cùng xuất trận.

Sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam nắm thế chủ động với các pha xử nhanh trong phạm vi hẹp. Phút thứ 5, Thanh Ngân đột phá qua hàng thủ áo xanh, loại bỏ cả thủ môn rồi sút căng mở tỷ số.

Việt Nam (áo trắng) thắng Phillippines 2-0 ở lượt thứ hai bảng B giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, chiều 25/2. Ảnh: AFF

Sau đó, Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ. Điển hình là phút 16, khi đội tuyển được hưởng phạt đền vì đối thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thanh Ngân lĩnh trách nhiệm thực hiện, nhưng không thắng được thủ môn Hughes từ khoảng cách 6m.

Sang hiệp hai, các cô gái áo trắng vẫn làm chủ thế trận với nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, phải đến phút 37, từ phối hợp đá biên nhanh, Biện Thị Hằng nhanh chân sút chéo góc tung lưới Philippines ấn định chiến thắng 2-0.

Với ba điểm, Việt Nam mở rộng cơ hội vào bán kết nếu thắng Myanmar ở lượt cuối.

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 24/2 đến 2/3. 7 đội tuyển tham dự, gồm Thái Lan (số 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (số 11 thế giới), Indonesia (số 18 thế giới), Malaysia (số 21 thế giới), Myanmar (số 38 thế giới), Australia (số 66 thế giới) và Philippines (số 69 thế giới).

Việt Nam ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Australia. Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Ngày mai 26/2, Việt Nam gặp Myanmar lúc 13h30.

Đức Đồng