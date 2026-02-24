Việt Nam thua Australia ở giải futsal nữ Đông Nam Á

Thái LanThi đấu bế tắc, các cô gái futsal Việt Nam thua Australia 0-2 ở trận ra quân bảng B giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, chiều 24/2.

Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á và mới giành HC vàng SEA Games 33. Ngoài thành phần cầu thủ chuyên futsal, đội còn có một số cầu thủ thi đấu sân 11 như Trần Thị Thùy Trang, K'Thủa (TP HCM), Biện Thị Hằng (Hà Nội)... Để chuẩn bị, HLV Nguyễn Đình Hoàng cùng các học trò không đón Tết ở quê nhà mà sang Nhật Bản tập huấn từ 29 Tết Âm lịch, trước khi đến Thái Lan dự giải.

So với bề dày thành tích của Việt Nam, futsal nữ Australia còn non trẻ. Đội nữ của họ chỉ mới thành lập 2 năm và lần đầu dự giải Đông Nam Á để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, với thể hình và thể lực vượt trội, các cô gái xứ chuột túi không cho Việt Nam nhiều cơ hội.

Futsal Việt Nam thua 0-2 trước Australia ở trận ra quân bảng B giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, chiều 24/2. Ảnh: FAT

Sau tiếng còi khai cuộc, Australia dâng cao tấn công khiến các cầu thủ Việt Nam phải lùi về phòng ngự. Dù vậy, các cơ hội mà Australia tạo được đều bị thủ môn Thùy Linh xuất sắc cản phá. Trong hiệp một, Việt Nam chỉ có một cơ hội rõ rệt ở phút 17, nhưng Nguyệt Vi lại kết thúc trúng thủ môn.

Đầu hiệp hai, Việt Nam bất ngờ có cơ hội từ sai lầm của đối thủ, nhưng Phương Anh lại dứt điểm trúng cột dọc. Sau đó, K'Thủa đệm vọt xà.

Lỡ cơ hội dẫn bàn, các học trò của HLV Đình Hoàng phải trả giá ở phút 23. Từ phản công nhanh, Fruscalzo kết thúc gọn gàng, đánh bại thủ môn Thùy Linh mở tỷ số cho đội bóng xứ chuột túi.

Sau bàn thua, Việt Nam nôn nóng tìm bàn gỡ, nhưng lại chơi bế tắc và thiếu sắc bén. Đội chuyển sang chơi power-play nhưng vẫn không thể tạo đột biến. Thậm chí, phút 39, từ sai lầm của Thanh Ngân, cầu thủ Nikkita Fazzari chớp thời cơ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đối thủ.

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 24/2 đến 2/3. 7 đội tuyển tham dự, gồm Thái Lan (số 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (số 11 thế giới), Indonesia (số 18 thế giới), Malaysia (số 21 thế giới), Myanmar (số 38 thế giới), Australia (số 66 thế giới) và Philippines (số 69 thế giới).

Việt Nam ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Australia. Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Ngày mai 25/2, Việt Nam gặp Myanmar lúc 13h30.

Đức Đồng