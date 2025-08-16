Việt Nam thắng dễ trận cuối giải U21 bóng chuyền nữ thế giới

IndonesiaHạ Dominica 3-0 chiều 16/8, các cô gái Việt Nam xếp thứ 19 chung cuộc ở giải bóng chuyền U21 thế giới 2025.

Sau khi thua Chile 1-3, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh đặt quyết tâm chia tay giải bằng một chiến thắng trước Dominica ở trận tranh hạng 19-20.

Áp lực này phần nào khiến họ nhập cuộc không tốt, để đối thủ dẫn 5-2 rồi 7-4 ở set một. Nhưng sau khi được ban huấn luyện nhắc nhở và đốc thúc, chủ công Phạm Quỳnh Hương và các đồng đội thi đấu chặt chẽ, phối hợp tốt hơn. Từ chỗ bị bỏ xa, Việt Nam ghi liền 11 điểm, dẫn ngược 15-7. Quỳnh Hương là người giữ mạch phát bóng tới 11 lần liên tiếp.

Chủ công Phạm Quỳnh Hương chơi nổi bật giúp Việt Nam thắng Dominica ở trận tranh hạng 19-20 giải bóng chuyền U21 nữ thế giới chiều 16/8. Ảnh:Volleyball World

Để làm giảm hưng phấn của Việt Nam, Dominica sử dụng đến hai quyền hội ý. Nhưng họ không thành công. Với những cú đập uy lực và theo chắn sát, Việt Nam tích lũy thêm điểm số rồi thắng 25-19.

Sang set hai, Việt Nam vẫn giữ thế áp đảo, luôn dẫn trước. Chủ công 17 tuổi Quỳnh Hương tiếp tục chơi nổi bật, với các pha bật đà để ghi điểm. Lợi thế chiều cao 1,9 m, cô còn nhiều lần chắn bóng ghi điểm trực tiếp. Set này, Việt Nam còn thắng nhanh hơn, với tỷ số 25-17.

Ở set ba, Dominica chơi tất tay, để mong níu kéo hy vọng. Quỳnh Hương lúc này cũng xuống sức và suy giảm khả năng ghi điểm. Tuy nhiên, Thùy Linh đã kịp thời bù đắp bằng các pha bỏ nhỏ. Việt Nam sau đó tiến tới chiến thắng 25-17 sau ba pha phát bóng ghi điểm của chuyền hai Khánh Huyền, khép lại trận đấu chỉ sau 66 phút.

Một pha đập bóng của chủ công 15 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo (5) trước Dominica ở trận tranh hạng 19-20 giải bóng chuyền U21 nữ thế giới chiều 16/8. Ảnh: Volleyball World

Kết thúc hành trình tại giải sau tám trận, Việt Nam thắng 6 và chỉ thua 2 trước Argentina và Chile. Tuy nhiên, do án phạt vì một VĐV được Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB xác định là "không đủ tư cách", đội bị xử thua bốn trận, chỉ được đánh vòng tranh hạng từ 17-24..

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải bóng chuyền U21 nữ thế giới. Giải năm nay là kỳ thứ 23 được tổ chức, đồng thời là lần đầu tiên tăng từ 16 lên 24 đội đến từ 5 liên đoàn châu lục.

Đức Đồng