Việt Nam thua Chile ở giải U21 bóng chuyền nữ thế giới

IndonesiaTrước đối thủ cao lớn, các cô gái trẻ Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua 1-3 ở trận tranh hạng 17-20, tối 15/8.

Ở vòng bảng Chile thắng Tunisia 3-1, Bulgaria 3-2, và thua Nhật Bản 1-3, Brazil 0-3, Thái Lan 0-3. Còn tại vòng phân hạng 17-24, đội bóng Nam Mỹ này hạ Mexico 3-0.

Trong trận phân hạng 17-20 tối nay, do vắng Đặng Thị Hồng - chủ công bị cấm thi đấu không rõ nguyên nhân, Việt Nam thiếu một cỗ máy ghi điểm, và phải dồn hy vọng vào các tay đập Thùy Linh, Ánh Thảo, Quỳnh Hương...

Trong khi đó, Chile nhập cuộc tốt hơn với lối đánh nhanh, biến hóa. Những pha phát bóng mạnh của họ cũng khiến Việt Nam lỗi bước một nhiều. Bên cạnh đó, với chiều cao vượt trội, Chile bám chắn rất sát, hóa giải các tay đập Việt Nam.

Chủ công Phạm Quỳnh Hương (14) không thể đập bóng qua các tay chắn Chile ở vòng phân hạng 17-20 tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, tối 15/8. Ảnh: Volleyball World

Chile dẫn 7-3 rồi 14-7, 16-9. Trước lối đánh khó chịu của đối phương, các cầu thủ trẻ Việt Nam xuống tinh thần, thi đấu bế tắc. Khi khoảng cách điểm nới rộng, họ không thể đeo bám nên thua 17-25.

Sang set hai, dù HLV Nguyễn Trọng Linh luôn phiên thay người, điều chỉnh chiến thuật, đội vẫn không thể khắc chế các tay chắn Chile. Trong khi đối thủ vẫn giữ mạch lên điểm ấn tượng, các cô gái Việt Nam lại mắc lỗi, nhanh chóng để Chile dẫn 5-1, 9-4 rồi 15-7. Các cú đập luôn vướng phải bức tường chắn bóng của đối phương, Việt Nam khó khăn ghi điểm và thua tiếp 15-25.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng ở set ba trước Chile ở vòng phân hạng 17-20 tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, tối 15/8. Ảnh: Volleyball World

Rút kinh nghiệm từ hai set thua nhanh, Việt Nam cố gắng chơi chỉn chu và chắt chiu điểm số hơn khi vào set 3. Họ giành giật từng điểm, thay nhau giúp đội nhà dẫn trước. Các tay đập Ánh Thảo, Quỳnh Hương, Thùy Linh cũng chơi biến hóa khi đập lách chắn và bỏ nhỏ đa dạng, khiến đối thủ lúng túng.

Tới giữa set ba, Việt Nam bứt phá để dẫn 13-10, 16-12. Dù đối phương có hai lần sử dụng công nghệ Video Challenge thành công, Việt Nam vẫn giữ chuỗi ghi điểm để dẫn 21-17 rồi thắng 25-17.

Lên tinh thần sau set thắng, nhưng Việt Nam lại nhập cuộc không tốt ở set 4, để đối thủ dẫn 7-4, 9-6. Dù nỗ lực gỡ hòa 10-10, đội không duy trì được mạch lên điểm nên bị dẫn tiếp 18-14, 21-17. Nhờ sự đốc thúc của ban huấn luyện, Việt Nam có lúc rút ngắn cách biệt còn 20-21, nhưng lại liên tiếp mắc lỗi sau đó dẫn tới thua 20-25.

Sau thất bại 1-3 này, Việt Nam sẽ tranh hạng 19-20 với CH Dominica ngày 16/8.

Đức Đồng