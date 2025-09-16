Việt Nam sẽ trao đổi tín chỉ carbon với Singapore

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội trao đổi tín chỉ carbon với thị trường Singapore sau khi hai nước triển khai thỏa thuận hợp tác.

Sáng 16/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thay mặt Chính phủ ký thỏa thuận trực tuyến với Singapore, thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Singapore là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới trong phát triển thị trường tín chỉ carbon. Nước này ban hành Đạo luật định giá carbon từ năm 2019, phát triển các sàn giao dịch tín chỉ carbon quốc tế có thương hiệu như CIX, ACX. Họ cũng đang trong quá trình hình thành trung tâm tài chính carbon của thế giới.

Trong khi đó, Việt Nam chuẩn bị thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước đến hết năm 2028, sau đó chính thức từ 2029.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Việt Nam và Singapore ký thỏa thuận chuyển giao tín chỉ carbon. Ảnh: Gia Chính

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng kỳ vọng thỏa thuận sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phát triển dự án giảm phát thải khí nhà kính, tạo tín chỉ carbon phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận và chuyển giao cho Singapore.

Theo ông Thắng, các cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu, hoàn thiện quy định để thỏa thuận này sớm có hiệu lực. Phía Việt Nam và Singapore sẽ trao đổi cấp kỹ thuật để xác định các dự án giảm phát thải khí nhà kính, tạo tín chỉ carbon phù hợp với ưu tiên của hai quốc gia.

Bà Grace Fu, Bộ trưởng Môi trường và Bền vững, kiêm Bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết Việt Nam là một trong các quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á ký kết thỏa thuận với nước này.

Bộ trưởng Grace Fu nói thỏa thuận này sẽ giúp các nước Đông Nam Á hợp tác để giải quyết biến đổi khí hậu, tăng nỗ lực giảm phát thải và mở ra các con đường tiến tới phát triển bền vững.

Theo thống kê từ Ngân hàng Thế giới (WB), tính riêng xác nhận của tổ chức quốc tế Verra và Gold Standard, Việt Nam đã phát hành hơn 22 triệu tín chỉ carbon từ năm 2003. Hơn một nửa trong số này được phát hành vào năm ngoái. Với cơ chế phát triển sạch (CDM), Việt Nam đã được xác nhận và trao đổi hơn 40 triệu tín chỉ.

