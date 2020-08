Việt Nam sẽ mở rộng điều tra vụ lừa bán nước rửa tay sang Mỹ

Việt Nam sẽ mở rộng làm rõ đường dây người Việt lừa bán các sản phẩm chống Covid-19 sang Mỹ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý sự việc theo quy định của pháp luật Việt Nam", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay cho biết trong họp báo thường kỳ.

Bà Hằng trả lời câu hỏi về biện pháp của Việt Nam nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng Covid-19 kiếm lợi bất hợp pháp, sau khi Việt Nam hợp tác với Mỹ phá đường dây lừa bán nước rửa tay cho nhiều người ở Mỹ.

Một người dân Mỹ dùng nước rửa tay khô. Ảnh: Patch.

Hôm 18/8, Bộ Công an Việt Nam công bố đã xác định 7 người Việt Nam liên quan đến hoạt động lừa bán các sản phẩm phòng Covid-19 cho người Mỹ. Việt Nam bước đầu khởi tố và bắt bốn người gồm: Nguyễn Duy Toản, Trần Quốc Khánh, Phan Đình Thư, Đỗ Chí Huy.

Bốn nghi can cùng 3 người khác ở nhiều địa phương đã mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn nhưng không có hàng. Ước tính 5.000 khách hàng Mỹ đã lên các trang thương mại do nhóm này lập ra để mua hàng và chuyển gần một triệu USD cho nhóm.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết hơn 7.000 người ở 50 bang của Mỹ đã bị lừa. Các nạn nhân đã gửi đơn kiện lên giới chức địa phương ở Mỹ, cho rằng các nghi phạm đã điều hành hơn 300 trang web để lừa đảo. Các điều tra viên của Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD. HSI tại TP HCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam điều tra.

"Chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi có tính chất gian lận thương mại. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan chức năng Mỹ", người phát ngôn nói.

Từ nhiều tháng nay, Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận hơn 5,6 triệu ca nhiễm, hơn 176.000 người chết. Toàn cầu ghi nhận hơn 22,5 triệu người nhiễm và hơn 789.000 ca tử vong. WHO cảnh báo thế giới còn cách miễn dịch cộng đồng rất xa.

