Việt Nam sẽ có hai tuyến đường sắt tốc độ cao

Ngoài tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Chính phủ còn quy hoạch tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài 124 km, lộ trình đầu tư trước năm 2030.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh tuyến Bắc Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm dài 1.541 km, Chính phủ bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh từ ga Cổ Loa (kết nối với đường sắt đô thị số 4, Hà Nội), qua ga Gia Bình tại cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bắc Ninh, đến cuối tuyến là ga Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), kết nối với tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Hồi tháng 7, Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh tốc độ thiết kế 350 km/h, khai thác tàu khách, khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa. Về hướng tuyến, doanh nghiệp đề xuất từ ga Cổ Loa đi theo đường nối tới sân bay Gia Bình, qua Hải Phòng tới Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó tuyến đường sắt đi tiếp tới khu công viên rừng, phường Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tàu cao tốc KTX tại Hàn Quốc. Ảnh: KTX train

Dự kiến, tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có 4 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử và Hạ Long. Nếu thực hiện phương án đi qua Yên Viên thì có thêm ga Yên Viên. Dự án cần 308 ha đất, mức đầu tư khoảng 5,4 tỷ USD (tương đương 133.175 tỷ đồng), thời gian thực hiện trước năm 2030.

Trong Quy hoạch mới, Chính phủ còn điều chỉnh lộ trình đầu tư một số tuyến đường sắt như Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, dài 156 km, được đầu tư trước năm 2030, thay vì sau năm 2030 như quy hoạch trước.

Tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) với khổ đường đôi, chiều dài khoảng 187 km cũng được nghiên cứu đầu tư trước năm 2030, thay vì đầu tư sau 2030 như quy hoạch trước.

Tuyến Tháp Chàm - Đà Lạt; An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên được nghiên cứu đầu tư trước năm 2030.

Quy hoạch cũng xác định nâng cấp 7 tuyến đường sắt quốc gia hiện có, tập trung đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt kết nối với cảng biển cửa ngõ quốc tế khu vực Hải Phòng, TP HCM, như xây dựng mới các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đồng thời, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia cũng được ưu tiên đầu tư, phù hợp với các hiệp định vận tải quốc tế và đồng bộ với tiến độ của các nước trong khu vực.

Cùng với đó, Chính phủ điều chỉnh định hướng kết nối đường sắt với hai cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hiệp Phước (TP HCM) và các sân bay như Tân Sơn Nhất, cảng Long Thành (Đồng Nai), sân bay thứ hai vùng Thủ đô Hà Nội, Gia Bình và các cảng cạn Văn Lâm (Hưng Yên), Gia Bình (Bắc Ninh).

Đoàn Loan