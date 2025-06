Việt Nam sắp xây con đường thứ hai từ rác nhựa

Đường dự kiến dài 400 m, gấp đôi con đường đầu tiên từ rác nhựa hoàn thiện cách đây 6 năm, tại khuôn viên khu công nghiệp Deep C, Hải Phòng.

Thông tin này được bà Diệp Thị Kim Hoàn, Giám đốc Phát triển bền vững Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (Hải Phòng) chia sẻ bên lề Lễ phát động chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) năm 2025, ngày 5/6.

Bà Hoàn cho biết dự án được kết hợp với một đối tác công nghệ, đang trong quá trình thẩm định báo cáo khả thi. Cách đây 6 năm, họ đã hợp tác với một đối tác khác xây đường từ rác nhựa đầu tiên tại Việt Nam, dài 200 m, trong khuôn viên khu công nghiệp.

"Con đường đó tái sử dụng gần 1 tấn chất thải nhựa, thay thế một phần nhựa đường, đến nay không có vết rạn nào", Giám đốc Phát triển bền vững Deep C nói. Lượng rác nhựa được sử dụng tương đương gần 250.000 túi nilon.

Con đường từ rác nhựa thứ hai sẽ dài gấp đôi, 400 m, cũng tại khu công nghiệp này. Giải pháp này có ý nghĩa trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam thải ra hơn 31 tỷ túi nilon, chỉ 15% trong số đó được tái chế và tái sử dụng, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Làng đồng nát - xã Quảng Phú Cầu, tháng 9/2022. Ảnh: Giang Huy

Thực tế, xây đường từ rác nhựa là một giải pháp tái sử dụng nhựa sau tiêu dùng được một số nước trên thế giới ứng dụng. Indonesia đã xây hơn 1.000 km đường từ nhựa tái chế. Riêng Chandra Asri, tập đoàn trong lĩnh vực hóa dầu và cơ sở hạ tầng, đã xây 120 km đường tính đến tháng 3/2024, tái sử dụng hàng nghìn tấn rác.

Hoạt động trên là một trong những giải pháp giảm thải, thực hiện kinh tế tuần hoàn theo bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) mà Deep C tham gia. Bộ chỉ số trên do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện từ 2015. Ngoài nội hàm về môi trường, bộ chỉ số này còn gồm các chỉ số về quản trị, lao động - xã hội, kết quả kinh doanh trong 3 năm của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đại diện Deep C nói họ cũng xây dựng được một mô hình tuần hoàn về đồ ăn thừa. Theo đó, thức ăn còn thừa được thu gom để nuôi nhộng ruồi lính đen. Từ đó, phân của loài nhộng này được bón cho rau, nhộng ruồi thì làm thức ăn cho gà. Những con gà được nuôi tại trang trại hữu cơ của khu công nghiệp, trở thành nguồn thực phẩm sạch cho lực lượng lao động tại đây. Deep C đặt mục tiêu trở thành khu công nghiệp không rác vào năm 2040 và phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2025.

Thủy Trương