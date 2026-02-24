Việt Nam sắp có công nghệ sản xuất vaccine mới nhất thế giới

Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) mua dây chuyền sản xuất vaccine theo công nghệ "không chạm" thế hệ mới nhất.

Ngày 24/2, lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội với sự chứng kiến của Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Theo đó, Syntegon sẽ cung cấp cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ "No Touch Transfer" - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot đảm bảo đồng nhất chất lượng và truy xuất dữ liệu chuẩn quốc tế.

Hệ thống có thể sản xuất nhiều dạng vaccine phổ biến như lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Tốc độ chiết rót hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, định lượng chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml, xử lý sấy đông khô hàng trăm nghìn lọ mỗi mẻ và bổ sung khí trơ trước khi đóng nút đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy.

Bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC và ông Florian Blobel, Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo các cục, viện chuyên môn và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC). Ảnh: Thế Vinh

Theo Syntegon, hiện toàn cầu có chưa đến 20 dây chuyền công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới này. Việc đầu tư này đưa Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC trở thành một trong số ít đơn vị sở hữu công nghệ tiên tiến này ngay từ giai đoạn sản xuất ban đầu.

Công nghệ mới giúp kiểm soát chặt chẽ nguy cơ nhiễm vi sinh, đảm bảo vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vaccine, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP, US-FDA và WHO-GMP... Dây chuyền sẽ được sản xuất tại Đức, lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành cuối năm 2027.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VNVC, cho biết mỗi năm Hệ thống Tiêm chủng VNVC phục vụ hàng chục triệu liều vaccine cao cấp, tương đương các quốc gia phát triển. Vì vậy, mục tiêu khi đầu tư sản xuất những loại vaccine này tại Việt Nam vừa giúp giảm giá thành vừa đảm bảo an toàn nguồn cung.

Trước đó, đơn vị đã ký nhiều thỏa thuận chuyển giao công nghệ với các hãng lớn như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD... để có thể sản xuất nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

"Việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới là chìa khóa để đảm bảo vaccine sản xuất tại Nhà máy VNVC đạt chất lượng đồng bộ, tương đương với các nhà máy lớn quốc tế", ông Dũng nói.

Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá việc VNVC sở hữu dây chuyền sản xuất tiên tiến là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập sâu rộng của ngành y tế, thể hiện sự chủ động hợp tác của VNVC với các đối tác hàng đầu thế giới, tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, qua đó từng bước nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng VNVC đầu tư công nghệ hiện đại là bước đi chiến lược để Việt Nam hình thành năng lực công nghệ lõi sản xuất vaccine, tăng cường kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng tầm vị thế của quốc gia trong ngành dược - sinh phẩm công nghệ cao thế giới.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025 với sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đầu tiên bên trái) cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (áo dài xanh) và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (áo trắng). Ảnh: Hải Nam

Syntegon có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành dược, sinh phẩm và đã cung cấp thiết bị cho các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson...

Công ty Vaccine Việt Nam với hệ thống hơn 260 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Hồi tháng 5/2025, đơn vị khởi công xây dựng Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Bến Lức, Tây Ninh (Long An cũ), với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng và công suất đến 100 triệu liều mỗi năm. Nhà máy vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt của EU, FDA và WHO. Lễ khởi công có sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Gia Nghi