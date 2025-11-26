Đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh - số" của khu vực.

Thông điệp này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khi phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, sáng 26/11 tại TP HCM.

Thủ tướng khái quát Diễn đàn cùng thống nhất rằng chuyển đổi xanh - số là hai yếu tố căn bản cấu thành một xu thế tất yếu, không thể đảo ngược. Đây cũng là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.

"Nếu chuyển đổi số cung cấp tốc độ, sự thông minh, thì chuyển đổi xanh cung cấp sự bền vững và tính nhân văn", ông nói, nhấn mạnh hai quá trình này đan xen, cộng hưởng sẽ là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong tương lai.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá. Cuộc cách mạng chuyển đổi kép (xanh và số) là một hành trình dài, nhiều thách thức, nhưng không có con đường nào khác.

"Việt Nam sẵn sàng trở thành 'phòng thí nghiệm xanh - số' của khu vực", Thủ tướng nói, đồng thời mong các đối tác, tổ chức quốc tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tiếp tục đồng hành để Việt Nam thực hiện mục tiêu này. Ông cũng đề nghị các đối tác tiếp tục chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị tiên tiến, cung cấp tài chính ưu đãi, chuyển giao công nghệ cao, và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025. Ảnh: VGP

Tại diễn đàn, các đại biểu đều chia sẻ 3 đòn bẩy then chốt để thúc đẩy chuyển đổi xanh - số, phát triển bền vững trong thời gian tới, gồm thể chế, nguồn lực và đổi mới sáng tạo.

Về thể chế, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý theo hướng kiến tạo phát triển, không chỉ dừng ở chức năng quản lý. Thể chế phải hài hòa với chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghệ bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Về nguồn lực, Diễn đàn thảo luận sâu về cách huy động tổng thể cả vốn, công nghệ và nhân lực. Trong đó, yếu tố vốn cần có đột phá trong việc khơi thông dòng vốn xanh (tín dụng xanh, trái phiếu xanh), phát triển thị trường carbon, mô hình hợp tác công - tư (PPP). Công nghệ cần ưu tiên hợp tác và chuyển giao. Còn nhân lực là yếu tố quyết định, đáp ứng yêu cầu của cả hai cuộc chuyển đổi xanh và số.

Về đổi mới sáng tạo, các đại biểu đều nhất trí phải lấy khoa học công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới, tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) làm động lực cốt lõi.

Để biến tầm nhìn thành hành động thực tiễn, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành Trung ương hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, đặc biệt là các luật liên quan đến đất đai, đầu tư, năng lượng, môi trường để gỡ mọi điểm nghẽn. Nhà điều hành cần sớm ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh, số. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong cho phát triển - tiếp tục đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy kinh doanh, mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình kinh tế mới. Các doanh nghiệp cần nâng năng lực quản trị và chuẩn bị sẵn sàng cho các tiêu chuẩn xanh của các thị trường quốc tế, tham gia vào xây dựng chính sách.

Với các nhà khoa học, chuyên gia và người dân, Thủ tướng đề nghị chung sức, phát huy trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần yêu nước. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải là cái nôi của đổi mới sáng tạo, tăng nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, khu vực và thế giới.

"Mỗi người dân cần không ngừng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh, số. Từng hành động nhỏ như tiết kiệm năng lượng, tiêu dùng xanh cũng sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn về nhận thức và hành vi trong toàn xã hội", Thủ tướng nói.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu do UBND TP HCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và WEF tổ chức. Sự kiện quy tụ 7 đoàn tổ chức quốc tế, 10 trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu, 6 tập đoàn đa quốc gia, đại diện các nước và 500 doanh nghiệp trong nước.

Diễn đàn tổ chức trong bối cảnh TP HCM đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với tầm nhìn chiến lược dài hạn hướng đến vai trò siêu đô thị quốc tế. Tại diễn đàn, Thủ tướng đề nghị TP HCM cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng tiên phong trở thành một 'phòng thí nghiệm' (sandbox) cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế chuẩn bị hoạt động.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các định hướng của các bộ ngành, khuyến nghị, sáng kiến của chuyên gia, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Trên cơ sở đó, TP HCM xác định sẽ kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Cùng với đó, thành phố thực hiện chuyển đổi kép xanh - số trên toàn bộ hoạt động phát triển đô thị và kinh tế - xã hội, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực toàn cầu.