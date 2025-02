Việt Nam rời top điểm đến có ẩm thực ngon thế giới 2025

Top 25 điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới 2025 của TripAdvisor không có đại diện nào của Việt Nam, dù năm ngoái Hà Nội xếp thứ nhất.

Website tư vấn du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor công bố giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards Best of the Best 2025, gồm 5 hạng mục lớn: Điểm đến, Bãi biển, Khách sạn, Nhà Hàng, Trải Nghiệm. Các hạng mục được công bố lần lượt vào các tháng trong năm, trong đó hạng mục được đánh giá tổng quát và có độ phủ lớn nhất, Điểm đến, thường được công bố vào đầu năm.

Hạng mục Điểm đến có 6 nội dung được trao giải thưởng: Tốt nhất thế giới, Xu hướng, Văn hóa, Điểm đến cho tuần trăng mật, Dành cho khách đi du lịch một mình và Ẩm thực.

10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới 1. London, Anh

2. Bali, Indonesia

3. Dubai, UAE

4. Sicily, Italy

5. Paris, Pháp

6. Rome, Italy

7. Hà Nội, Việt Nam

8. Marrakech, Morocco

9. Crete, Hy Lạp

10. Bangkok, Thái Lan 10 điểm đến có ẩm thực ngon nhất



1. Rome, Italy

2. London, Anh

3. Marrakech, Morocco

4. Paris, Pháp

5. Naples, Italy

6. Barcelona, Tây Ban Nha

7. Lima, Peru

8. New Orleans, Mỹ

9. Buenos Aires, Argentina

10. Athens, Hy Lạp

Trong danh sách 25 điểm đến Tốt nhất thế giới 2025 (Best of Best of Destinations), Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội (thứ 7) và Hội An (thứ 11) nhưng đều tụt hạng. Năm 2024, Hà Nội xếp thứ 4 còn Hội An thứ 10. London là điểm đến được yêu thích nhất thế giới trong năm 2025. Những cái tên còn lại trong danh sách gồm Bali, Dubai, Bangkok, Paris, Rome, Siem Reap.

Trong hạng mục trao giải về ẩm thực, Việt Nam đã mất vị trí Điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới (Best Food 2025). Đây là điều đáng buồn, theo đánh giá của nhiều chuyên gia du lịch Việt. Năm 2024, Hà Nội xếp thứ nhất trong danh sách 25 điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới do độc giả TripAdvisor bình chọn. Năm nay, Việt Nam không có đại diện nào trong danh sách và Rome thay thế Hà Nội (năm ngoái Rome xếp thứ hai).

Tại hạng mục Top Trending (điểm đến xu hướng), TP HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện, đứng thứ 18. Năm 2024, vịnh Hạ Long và Sa Pa là hai cái tên vào danh sách, lần lượt xếp thứ ba và năm.

Quầy ốc trên phố ẩm thực Phan Xích Long, TP HCM, năm 2024. Ảnh: Thanh Tùng

Hà Nội vào top hai điểm đến Văn hóa được yêu thích nhất thế giới (Best Culture 2025). Năm 2024, đại diện của Việt Nam là Huế, xếp thứ 8. Hội An xếp thứ 4 trong danh sách điểm đến tốt nhất thế giới để đi tuần trăng mật, tụt hai hạng so với vị trí top hai năm ngoái. Không có điểm đến nào của Việt Nam nằm trong top Solo Travel (Dành cho khách đi du lịch một mình); năm ngoái TripAdvisor không có hạng mục này.

Giải thưởng của TripAdvisor được dựa trên các đánh giá và xếp hạng của người dùng trong 12 tháng. Do đó, danh sách này được quyết định bởi du khách - những người đến từ mọi nơi trên thế giới, chia sẻ về trải nghiệm và câu chuyện của chính mình.

Những giải thưởng của năm 2025 là sự tôn vinh của các chuyên gia, du khách đối với các điểm đến, nhà hàng, khách sạn và người làm trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch đã nỗ lực không ngừng trong năm 2024. Danh sách được kỳ vọng là gợi ý mang tính khách quan và chính xác nhất để độc giả dựa vào, lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

Anh Minh (Theo TripAdvisor)