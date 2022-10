Việt Nam rà soát các mục tiêu phát triển bền vững 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo khởi động xây dựng Rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (VNR) của Việt Nam năm 2023, sáng 19/10.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã trở thành mục tiêu xuyên suốt trong các chiến lược, chính sách quốc gia, ngành và lĩnh vực, trong đó yếu tố "No one left behind - Không ai bị bỏ lại phía sau" luôn được nhấn mạnh trong các chính sách của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội thảo.

Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về giảm nghèo bền vững; bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu; phổ cập giáo dục; tiếp cận nước sạch vệ sinh; hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo ổn định tỷ lệ che phủ rừng và tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng tăng nhanh trong thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thông qua việc tham gia Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) năm 2023, Việt Nam mong muốn chia sẻ thành tựu, bước tiến đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu SDGs, đặc biệt là sau 5 năm Việt Nam thực hiện VNR lần thứ nhất; đồng thời chia sẻ khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm trong thực hiện SDGs. Từ đó đưa ra những định hướng, các hoạt trọng tâm trong nửa chặng đường còn lại.

Thứ trưởng mong muốn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế cùng đồng hành, tham gia đóng góp xây dựng VNR để VNR có thể thể hiện được đầy đủ nhất tiếng nói cũng như vai trò của tất cả các bên liên quan nhằm hướng tới một mục tiêu chung là thúc đẩy và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường điều phối hội thảo.

Đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Đức - ông Dennis Quennet, Giám đốc Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô/tăng trưởng xanh thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Đức-GIZ và bà Pauline Fatima Tamesis, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng khẳng định sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng VNR 2023.

Diễn giả quốc tế trình bày trực tuyến về kinh nghiệm xây dựng báo cáo VNR.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe các bài trình bày về dự thảo đề cương VNR năm 2023 của Việt Nam; vai trò và cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong quá trình xây dựng VNR; kinh nghiệm, thực tiễn quốc tế về quá trình xây dựng VNR của Đức và dự kiến khung thời gian xây dựng VNR 2023 của Việt Nam.

Đại diện các bộ, ngành, cơ quan trong nước và quốc tế tham dự hội thảo khẳng định sẽ cùng đồng hành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng VNR, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tạo cơ hội để các bên liên quan có thể đóng góp và thể hiện tiếng nói trong VNR. Đại diện các bên cũng cho rằng VNR 2023 của Việt Nam là một căn cứ quan trọng để các bên định hướng phương thức hành động, tăng tốc và hướng tới hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu SDGs vào năm 2030.

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)