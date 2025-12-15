Việt Nam hạ Philippines, vào chung kết SEA Games 33

-
Hết giờ
Việt Nam thắng 2-0 và góp mặt ở trận chung kết thứ ba trong bốn kỳ SEA Games gần nhất.
-
90'
Việt Nam nhân đôi cách biệt
Thanh Nhàn dứt điểm thẳng từ tình huống đá phạt bên cánh trái. Bóng đi đập đất khó chịu trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Philippines.
-
89'
Văn Thuận mở tỷ số
Lại là pha tấn công bên cánh trái với quả tạt của Phi Hoàng. Lần này, Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc cao mở tỷ số, rồi cởi áo mừng bàn.
-
83'
Nỗ lực cá nhân của Đình Bắc
Đình Bắc đi bóng cắt ngang khung thành, cố gắng tìm khoảng trống dứt điểm nhưng bất thành. Sau đó, tiền đạo này chọc khe cho Minh Phúc thoát xuống bên cánh phải, nhưng quá mạnh và đi hết biên ngang.
-
76'
Việt Nam phung phí cơ hội
Lại từ pha tấn công cánh trái, Phi Hoàng căng ngang cho Xuân Bắc băng cắt dứt điểm một chạm. Nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Nicholas Guimaraes.
-
70'
HLV Kim thay liền hai người
Văn Khang và Quốc Cường rời sân để nhường chỗ cho Thái Sơn và Văn Thuận. Việt Nam đang đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép.
-
67'
Thanh Nhàn bay người đánh đầu chệch cột
Từ cánh phải, Phi Hoàng tạt bóng thuận lợi để Thanh Nhàn bay người đánh đầu trong thế không người kèm. Nhưng bóng lại đi chệch cột. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của Việt Nam từ đầu trận.
-
65'
Hiểu Minh thi đấu chắc chắn
Hiểu Minh can thiệp hợp lý ngăn tiền đạo Philippines dứt điểm trong vòng cấm. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục phòng ngự tập trung, không để đối thủ tạo cơ hội từ pha phạt góc sau đó.
-
61'
Thanh Nhàn nhận thẻ vàng
Javier Mariona, cầu thủ sinh ra tại Mỹ, thoát pressing ở giữa sân, mở ra cơ hội phản công cho Philippines. Thanh Nhàn buộc phải phạm lỗi chiến thuật và bị cảnh cáo.
-
54'
Xuân Bắc sút vọt xà
Việt Nam phối hợp ăn ý bên cánh trái. Đình Bắc không tạt bổng, mà chuyền ra tuyến hai nhưng Xuân Bắc lại sút một chạm vọt xà.