Việt Nam hạ Philippines, vào chung kết SEA Games 33

Thái LanNhững bàn muộn của Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn giúp Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Việt Nam phối hợp ăn ý bên cánh trái. Đình Bắc không tạt bổng, mà chuyền ra tuyến hai nhưng Xuân Bắc lại sút một chạm vọt xà.

Javier Mariona, cầu thủ sinh ra tại Mỹ, thoát pressing ở giữa sân, mở ra cơ hội phản công cho Philippines. Thanh Nhàn buộc phải phạm lỗi chiến thuật và bị cảnh cáo.

Hiểu Minh can thiệp hợp lý ngăn tiền đạo Philippines dứt điểm trong vòng cấm. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục phòng ngự tập trung, không để đối thủ tạo cơ hội từ pha phạt góc sau đó.

Từ cánh phải, Phi Hoàng tạt bóng thuận lợi để Thanh Nhàn bay người đánh đầu trong thế không người kèm. Nhưng bóng lại đi chệch cột. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của Việt Nam từ đầu trận.

Văn Khang và Quốc Cường rời sân để nhường chỗ cho Thái Sơn và Văn Thuận. Việt Nam đang đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép.

Lại từ pha tấn công cánh trái, Phi Hoàng căng ngang cho Xuân Bắc băng cắt dứt điểm một chạm. Nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Nicholas Guimaraes.

Đình Bắc đi bóng cắt ngang khung thành, cố gắng tìm khoảng trống dứt điểm nhưng bất thành. Sau đó, tiền đạo này chọc khe cho Minh Phúc thoát xuống bên cánh phải, nhưng quá mạnh và đi hết biên ngang.

Lại là pha tấn công bên cánh trái với quả tạt của Phi Hoàng. Lần này, Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc cao mở tỷ số, rồi cởi áo mừng bàn.

Thanh Nhàn dứt điểm thẳng từ tình huống đá phạt bên cánh trái. Bóng đi đập đất khó chịu trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Philippines.

Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng B, sau khi thắng Lào 2-1 và Malaysia 2-0. Còn Philippines gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 trước Myanmar và đương kim vô địch Indonesia 1-0, để đứng đầu bảng C.

Phạm Lý Đức chia vui cùng Đình Bắc sau khi Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam trước Malaysia ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Việt Nam và Philippines chưa từng chạm trán ở bán kết SEA Games. Nhưng trong lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng đối thủ này 2-1 tại bán kết U23 Đông Nam Á tại Indonesia hồi tháng 7. Nhưng lực lượng của Philippines đã có nhiều thay đổi.

Khi ấy, Philippines chỉ có 6 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, gồm Thái Lan, Nhật Bản và Mỹ. Đến SEA Games 33 trên đất Thái Lan, con số đã tăng lên gấp đôi. Nổi bật có hậu vệ Isaiah Alakiu đang chơi cho U18 Brighton ở Anh, Gabriel Guimaraes (Ichikawa SC, Nhật Bản), Santiago Rublico (Alcoron, Tây Ban Nha), tiền vệ Sandro Reyes (FC Gutersloh, Đức) hay tiền đạo Dylan Demuynck (Lierse, Bỉ). Ngoài ra, tiền đạo giàu sức mạnh Out Banatao cũng đáng để hàng thủ Việt Nam chú ý.

Nhưng mục tiêu của Việt Nam không thay đổi, là vào trận chung kết thứ ba trong bốn kỳ SEA Games gần nhất, và xa hơn là giành tấm HC vàng trên sân Rajamangala, Bangkok ngày 18/12.

Hồng Duy