Xác định hai trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33

Thái LanHai trận bán kết được xác định sau khi đương kim vô địch Indonesia bị loại dù đánh bại Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, tối 12/12.

Trên sân 700th Annivesary ở Chiangmai, Indonesia chơi nỗ lực để có chiến thắng cách biệt, nhưng vẫn không đủ để đi tiếp. Khi trọng tài thổi còi hết trận, một số cầu thủ trẻ Indonesia đã bật khóc vì không thể vào bán kết với tư cách đội nhì thành tích tốt nhất.

Nhà ĐKVĐ đứng nhì bảng C với 3 điểm và hiệu số +1, bằng Malaysia ở bảng B. Tuy nhiên, Malaysia ghi được 4 bàn thắng, hơn Indonesia một bàn nên đi tiếp.

Các cầu thủ Indonesia thất vọng sau khi thắng Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C bóng đá nam SEA Games 33 vào tối 12/12, nhưng không thể vào bán kết. Ảnh: Bola

Ba đội nhất bảng lần lượt là chủ nhà Thái Lan (bảng A), Việt Nam (B) và Philippines (C).

Theo sổ tay kỹ thuật bóng đá và futsal SEA Games 33, chủ nhà được ưu tiên gặp đội nhì bảng thành tích tốt nhất. Vì vậy, hai cặp bán kết được xác định là Thái Lan đấu Malaysia và Việt Nam gặp Philippines. Hai trận diễn ra vào chiều 15/12 tại sân Rajamangala ở Bangkok.

Kể từ khi bóng đá nam dành cho lứa U22 và U23 vào năm 2001, Thái Lan và Việt Nam đã vào bán kết 10 trong 13 kỳ. Malaysia là 9, còn Philippines có lần đầu tiên kể từ năm 1991.

Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Cũng trong giai đoạn 2001 đến nay, Thái Lan vào chung kết bảy lần. Xếp sau là Việt Nam và Malaysia (4). Trong khi đó, Philippines chưa từng vào chung kết trong lịch sử.

Việt Nam và Philippines chưa từng đối đầu nhau ở bán kết SEA Games. Nhưng ở lần gặp nhau gần nhất tại bán kết U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, Việt Nam đã thắng 2-1. Cặp Thái Lan và Malaysia cũng là lần đầu xuất hiện khi sử dụng lứa U.

Thái Lan đang dẫn đầu với 16 HC vàng bóng đá nam. Xếp sau là Malaysia (6), Myanmar (5), Việt Nam và Indonesia (3).

Ở bóng đá nữ, Việt Nam gặp đối thủ yếu hơn nhiều là Indonesia, còn chủ nhà Thái Lan đấu Philippines. Vì vậy, môn bóng đá có thể chứng kiến hai trận chung kết giữa hai kỳ phùng địch thủ là Việt Nam và Thái Lan.

