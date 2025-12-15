Việt Nam hạ Philippines, vào chung kết SEA Games 33

Thái LanNhững bàn muộn của Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn giúp Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

*Bàn thắng: Văn Thuận 89', Thanh Nhàn 90'+2

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Philippines đổ gục xuống sân vì thất vọng và cạn sức. Trong lần đầu vào bán kết SEA Games kể từ năm 1991, Philippines phòng ngự kiên cường, cố gắng kéo trận đấu vào hiệp phụ và có thể là loạt luân lưu, nhưng bất thành.

Trái ngược là niềm hân hoan của Việt Nam, sau 90 phút căng thẳng nhất từ đầu giải. HLV Kim Sang-sik tỏ ra cao tay hơn đồng nghiệp Garrath McPherson, khi hai bàn của Việt Nam đều được ghi bởi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Văn Thuận cởi áo mừng bàn mở tỷ số, trong trận Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Trên sân Rajamangala, Bangkok chiều 15/12, Việt Nam trải qua 90 phút căng như dây đàn, trước khi bùng nổ dữ dội ở những khoảnh khắc cuối để giành chiến thắng 2-0 nghẹt thở, trong sự vỡ òa của khán giả áo đỏ.

Đoàn quân dưới trướng HLV Kim nhập cuộc với thế trận chủ động, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép đối phương. Tuy nhiên, Philippines - với dàn cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài - cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tổ chức phòng ngự thấp, chặt chẽ và kỷ luật. Những đường lên bóng của Việt Nam dù đủ tốc độ và ý tưởng, nhưng luôn bị chặn lại trước vòng cấm đông người.

Hiệp một trôi qua trong cảm giác sốt ruột. Việt Nam cầm bóng nhiều, pressing liên tục, song các cơ hội rõ rệt là không nhiều. Philippines sẵn sàng phạm lỗi từ xa, kéo chậm nhịp độ và chờ đợi những pha phản công hiếm hoi.

Phải chờ đến phút bù giờ của hiệp một, Việt Nam mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Đình Bắc bứt tốc bên cánh trái rồi tạt về cột xa cho Văn Khang. Đội trưởng của Việt Nam cố gắng dứt điểm từ góc hẹp, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Nicholas Guimaraes.

Thanh Nhàn (phải) hôn lên quốc kỳ sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Hiếu Lương

*tiếp tục cập nhật

Quang Dũng - Hồng Duy