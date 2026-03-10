Việt Nam - Nhật Bản: Khe cửa hẹp ở Asian Cup nữ 2026

AustraliaKhông chỉ phải giải bài toán khó Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn phải trông chờ trận đấu cùng giờ giữa Đài Loan và Ấn Độ để hy vọng giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026.

* Việt Nam - Nhật Bản: 16h thứ Ba 10/3, giờ Hà Nội.

Nhật Bản đang đứng đầu bảng C với 6 điểm, chắc chắn vào tứ kết. Đài Loan có cùng ba điểm, nhưng xếp trên Việt Nam nhờ thắng 1-0 khi đối đầu trực tiếp. Ấn Độ chưa có điểm nào, đứng cuối.

Ở lượt cuối, cùng đá lúc 16h hôm nay (giờ Hà Nội), cả Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan đều còn cơ hội giành vị trí nhì bảng hoặc một trong hai suất vé vớt dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Nhưng đó là lý thuyết. Thực tế cho thấy Đài Loan mạnh hơn, khả năng cao sẽ đánh bại Ấn Độ để giữ vị trí thứ hai. Hy vọng dành cho Việt Nam vì vậy rất mong manh.

TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Nhật Bản 2 2 0 0 +13 6 2 Đài Loan 2 1 0 1 -1 3 3 Việt Nam 2 1 0 1 0 3 4 Ấn Độ 2 0 0 2 -12 0

Để chắc chắn vào tứ kết, Việt Nam cần không thua Nhật Bản. Nhưng đây có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi, vì đội bóng xứ mặt trời mọc hiện đứng thứ 8 thế giới và số một châu Á. Họ đã thể hiện sức mạnh khi ghi 13 bàn và giữ sạch lưới qua hai lượt trận. Trong 10 cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam toàn thua với cách biệt ít nhất hai bàn. Trong đó, thậm chí có những thất bại nặng nề 0-7 ở Asiad 2018 và 2023.

Một khi thua Nhật Bản, đồng thời Ấn Độ thắng Đài Loan với tỷ số 2-1 hoặc 3-2 trở lên, Việt Nam sẽ bị đẩy xuống cuối bảng và bị loại.

Hy vọng của thầy trò ông Chung nằm ở tấm vé cho đội thứ ba có thành tích tốt, hiện cạnh tranh với Philippines (bảng A) và Uzbekistan (bảng B). Cả ba đang có cùng ba điểm. Việt Nam xếp cao nhất nhờ hiệu số 0, trong khi Uzbekistan và Philippines cùng -2. Tuy nhiên, nhờ ghi được bốn bàn, nhiều hơn hai so với Philippines, Uzbekistan đứng thứ hai và chắc chắn giành một trong hai tấm vé vớt.

Trong khi đó, Việt Nam chỉ có thể đi tiếp nếu thua Nhật Bản cách biệt hai bàn với điều kiện tỷ số phải là 1-3, 2-4, 3-5... Lúc đó, thầy trò ông Chung sẽ có hiệu số bằng Philippines nhưng ghi nhiều bàn hơn.

Trong trường hợp thua Nhật Bản với tỷ số 0-2, Việt Nam sẽ bằng các chỉ số với Philippines. Khi đó, điểm fair-play sẽ được xét đến. Hiện tại, cả hai đều nhận hai thẻ vàng. Nếu trận hôm nay, Việt Nam không bị thêm thẻ nào, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tiến hành bốc thăm.

Thủ môn Kim Thanh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Việt Nam có điểm hoặc hạn chế bàn thua trước Nhật Bản. Ảnh: AFC

Dù cánh cửa đi tiếp rất hẹp và giấc mơ World Cup lần thứ hai như đóng lại, HLV Mai Đức Chung vẫn tự tin muốn các học trò tự quyết định số phận bằng một trận đấu quả cảm, dốc hết sức để cầm hòa hoặc thua với tỷ số tối thiểu. Việt Nam có thể nhìn vào bài học của Đài Loan - đội đã tử thủ trước Nhật Bản và chỉ chịu thua hai bàn ở hiệp hai.

"Dù cửa đi tiếp hơi khó, chúng tôi vẫn vững niềm tin, ra sân với tinh thần cao nhất. Đội sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng người hâm mộ", tiền đạo Hải Yến nói với VnExpress.

Không còn thi đấu vào khung giờ giữa trưa, Việt Nam trở lại thi đấu lúc 17h (giờ địa phương), được đánh giá là dễ chịu hơn. Nếu các cầu thủ trụ cột không xuống sức, còn dàn cầu thủ trẻ chơi đột biến, Việt Nam có thể sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường.

Hậu vệ Trần Thị Duyên tranh bóng trong trận thua Đài Loan 0-1 ở lượt thứ hai bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026, hôm 7/3. Ảnh: AFC

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. Bốn đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Bích Thùy, Vạn Sự.

Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Minami, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Tanaka, Fujino.

Đức Đồng