Việt Nam nghiên cứu miễn visa với một số quốc gia, khách tỷ phú

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 và hai tháng đầu năm hôm 5/3, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu chính sách visa phù hợp, đặc biệt là các nước bạn bè truyền thống, đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia, đối tượng như tỷ phú trên thế giới, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hai triệu phú Mỹ du lịch vịnh Hạ Long giữa tháng 2. Ảnh: AVV

Đây là động thái mới nhất của chính phủ trong vấn đề nới lỏng chính sách visa, nhằm góp phần thu hút khách quốc tế và kích cầu phát triển du lịch. Trước đó, ngày 15/1, Chính phủ ban hành nghị quyết về miễn thị thực cho công dân Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ từ 1/3 đến 31/12. Khách có thời hạn tạm trú 45 ngày với mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Năm 2024, du lịch Việt Nam hồi phục gần như hoàn toàn khi đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế, gần bằng mức 18 triệu lượt vào năm 2019. Đây cũng là năm chứng kiến nhiều khách thuộc giới siêu giàu trên thế giới ghé thăm. Tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái dành 4 ngày ở Đà Nẵng; tháng 8/2024 tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch; tháng 12 cùng năm, Jensen Huang, CEO Nvidia, đến Hà Nội hai ngày.

All Asia Vacation (AAV), đơn vị tổ chức chuyến du lịch cho các tỷ phú, triệu phú, trong lần trả lời phỏng vấn VnExpress trước đó cho biết du lịch Việt Nam đang thành xu hướng trong giới siêu giàu. Trong số người siêu giàu (tổng tài sản trên 30 triệu USD), AAV phục vụ khoảng 100 khách đến Việt Nam, tăng 12% so với năm 2023 và cao hơn rất nhiều so với năm 2019 - năm đỉnh cao của du lịch Việt.

Anh Minh