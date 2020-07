Việt Nam - New Zealand thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược.

Tuyên bố được đưa ra trong Hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - New Zealand sáng 22/7 từ hai đầu cầu Hà Nội và Wellington. Trước đó, Việt Nam - New Zealand đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Nông nghiệp và Giáo dục của hai nước cũng tham dự hội nghị hôm nay, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - New Zealand ngày 22/7 từ Hà Nội. Ảnh: BNG.

Hai Thủ tướng tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hoà bình và thịnh vượng của khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên nỗ lực duy trì đà phát triển hợp tác thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều sớm đạt hai tỷ USD/năm; đề nghị New Zealand mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, phát triển chuỗi giá trị một số loại hoa quả để tiếp cận các thị trường có tiêu chuẩn cao.

Bà Ardern chúc mừng Việt Nam đã ứng phó thành công với Covid-19, bày tỏ ấn tượng về các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Bà tin tưởng việc hai nước cùng kiểm soát tốt dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi để hai nước sớm khôi phục kết nối và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Hai Thủ tướng nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước sớm xây dựng Kế hoạch

hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh đảng, chính phủ và quốc hội, tổ chức gặp định kỳ giữa hai Thủ tướng, các cuộc họp thường niên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công Thương, giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand, cũng như các cơ chế đối thoại song phương về nông nghiệp, hợp tác biển và các vấn đề cùng quan tâm khác.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh theo hướng ngày càng thực chất thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tham vấn chính sách, thăm cảng, hợp tác huấn luyện và đào tạo, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam - New Zealand nhấn mạnh quyết tâm nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Hai Thủ tướng cũng khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và nhấn mạnh Việt Nam - New Zealand có quan điểm và lợi ích tương đồng trên nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương và trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ. Trong khi tiếp tục bày tỏ quan ngại về các diễn biến ở Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, nhấn mạnh UNCLOS là khuôn khổ pháp lý vững chắc điều chỉnh tất cả hoạt động ở các vùng biển và đại dương, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của các cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS.

Hai nước ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand và công bố 4 văn kiện hợp tác được ký kết về tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản, hợp tác về các lĩnh vực giáo dục, tài chính và dạy nghề, phát triển kỹ năng.

Xem toàn văn tuyên bố chung

