New Zealand mở siêu thị 0 đồng ở Hà Nội

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội mở cửa siêu thị 0 đồng ở Khu công nghiệp Thăng Long hỗ trợ 1.500 công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Siêu thị 0 đồng được khai trương hôm nay, phục vụ 1.500 công nhân của khu công nghiệp Thăng Long, những người đang chịu ảnh hưởng về việc làm và thu nhập do Covid-19, theo thông cáo của đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội.

Siêu thị do đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam mở cửa, được Công đoàn Khu công nghiệp chế xuất Hà Nội điều hành.

Các mặt hàng trong siêu thị gồm gạo, trứng, ngũ cốc, rau, mì tôm, khẩu trang và thuốc sát trùng. Mỗi khách hàng ghé thăm siêu thị 0 đồng được chọn một gói nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng.

"Dự án thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ giữa New Zealand và Việt Nam. Siêu thị là sáng kiến thiết thực để giúp giảm bớt tác động kinh tế do Covid-19 gây ra cho các công nhân khu công nghiệp Thăng Long và gia đình họ", đại sứ New Zealand Wendy Matthews nói tại buổi khai trương.

Đại sứ New Zealand Wendy Matthews phát biểu trong lễ khai trương siêu thị 0 đồng ở khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, ngày 20/6. Ảnh: ĐSQ New Zealand.

New Zealand và Việt Nam năm nay kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước trong những năm qua đã có bước phát triển lớn mạnh và đều khắp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế cho đến thương mại, đầu tư, giáo dục.... Tính đến cuối tháng 3, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 8,7 triệu người nhiễm, gần 462.000 người chết và hơn 4,6 triệu người hồi phục. Cả New Zealand và Việt Nam đều được thế giới đánh giá là những "hình mẫu" trong cuộc chiến chống đại dịch.

Nguyễn Tiến