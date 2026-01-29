Việt Nam muốn hợp tác với Thụy Sĩ phát triển trung tâm tài chính

Việt Nam muốn tăng hợp tác với Thụy Sĩ về xây dựng thể chế, chia kinh nghiệm vận hành, đào tạo nhân lực khi phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ngày 28/1, nhân chuyến thăm làm việc tại Thụy Sĩ, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình gặp Tổng thống Guy Parmelin và Chủ tịch Hạ viện Pierre André Page.

Phó thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn tăng hợp tác với Thụy Sĩ phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt là xây dựng thể chế, kinh nghiệm vận hành, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ông cũng đề nghị nước này mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo...

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với các lãnh đạo của Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ (SVEF), Phòng thương mại Thụy Sĩ - châu Á (SACC) và các doanh nghiệp về tài chính, công nghệ để kêu gọi đầu tư.

Các lãnh đạo SVEF và doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. Các doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chào xã giao Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, ngày 28/1. Ảnh: VGP

Một số doanh nghiệp cho rằng việc Việt Nam phát triển thành lập trung tâm tài chính quốc tế là bước đi đúng thời điểm, có thể đón đầu dòng vốn FDI thế hệ mới.

Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% mỗi năm trở lên. Do đó, nhu cầu về nguồn lực để phát triển vô cùng cấp thiết, nhất là trong một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thế mạnh như tài chính xanh, tài chính số, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông hiện đại.

Ông mong muốn các doanh nghiệp nước này tích cực đầu tư tại Việt Nam. Nhà điều hành sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc, vì phát triển, lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Việt Nam thành lập trung tâm tài chính theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Trong đó, TP HCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Dự kiến, khu vực trung tâm tại TP HCM có quy mô 899 ha, Đà Nẵng 300 ha.

Trung tâm tại Đà Nẵng vận hành hôm 9/1. Còn TP HCM chậm nhất ra mắt ngày 9/2. theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại các cuộc gặp, Việt Nam - Thụy Sĩ sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do trong 2026. Hiệp định này kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác thương mại - đầu tư đột phá, đồng thời góp phần kết nối các trung tâm tài chính của hai nước.

Phương Dung