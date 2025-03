'Việt Nam muốn học kinh nghiệm phát triển khu thương mại tự do của Trung Quốc'

Việt Nam muốn học kinh nghiệm về phát triển các khu thương mại tự do, gồm vận hành và chính sách ưu đãi của Trung Quốc, theo Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đang thăm và làm việc tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang - trung tâm kinh tế, thương mại, vận tải biển ở khu vực duyên hải miền Đông Trung Quốc. Ninh Ba còn là hình mẫu về cải cách mở cửa, phát triển chất lượng cao của Trung Quốc.



Tại cuộc gặp Thị trưởng TP Ninh Ba Thang Phi Phàm ngày 18/3, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam đang nghiên cứu các chính sách đột phá để xây dựng các trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, trong đó có khu thương mại tự do tại Đà Nẵng.

Vì thế, Việt Nam mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế tư nhân, các khu thương mại tự do, chính sách cải cách và mở cửa đột phá của Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang, thành phố Ninh Ba.

Ông Thang Phi Phàm khẳng định thành phố Ninh Ba coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất là về thương mại, đầu tư. Họ cũng có quan hệ với các địa phương như TP Hải Phòng, TP HCM.



"Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, đặc biệt trong thương mại quốc tế và công nghiệp giai đoạn tới", Thị trưởng nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nghe giới thiệu về khu thương mại tự do tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: VGP

Trước đó, Phó thủ tướng thăm và làm việc tại Khu thí điểm thương mại tự do (FTZ) Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang và Khu thương mại tự do Chiết Giang. Ông đề nghị lãnh đạo khu Khu FTZ Ninh Ba chia sẻ mô hình, kinh nghiệm phát triển các khu thương mại tự do, gồm chính sách đang được thí điểm và đặc thù hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Cùng ngày, gặp ông Trần Giang Phong - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Chiết Giang, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị lãnh đạo Khu thương mại tự do Chiết Giang chia sẻ về kinh nghiệm hình thành, vận hành, các chính sách ưu đãi và cơ chế một cửa giải quyết thủ tục đầu tư kinh doanh, gỡ vướng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Khu FTZ Ninh Ba được khai trương từ tháng 8/2020, diện tích 46 km2 tại quận Bắc Luân, thành phố Ninh Ba. FTZ Ninh Ba là trục liên kết hơn 300 đường vận tải biển, 600 cảng biển trên thế giới, quy tụ 1.047 doanh nghiệp, hoạt động trong 32 ngành công nghiệp lớn. Năm 2024, FTZ Ninh Ba được công nhận là điển hình cấp quốc gia về khu vực sáng tạo.

Khu này có vị trí chiến lược ở phía đông Trung Quốc, là một trong những cửa ngõ thương mại quốc tế quan trọng nhất của nước này. Tổ hợp được xây dựng gồm nhiều phân khu có chức năng đa dạng, mang tính bổ trợ cao như logistics, thương mại điện tử, vận tải biển, công nghệ cao (gồm khu sản xuất bán dẫn)...



Còn Khu thương mại tự do Chiết Giang là một trong những khu vực thí điểm được Trung Quốc thành lập nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế từ năm 2016. Khu thương mại tự do này gồm các khu vực như Hàng Châu, Ninh Ba và Chu Sơn, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, logistics và các ngành công nghiệp liên quan. Các ngành công nghiệp chủ chốt trong khu vực gồm sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy, thiết bị dệt may, cao su và hóa chất.



Hiện kim ngạch thương mại giữa tỉnh Chiết Giang và Việt Nam khoảng hơn 20 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Đây cũng là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển ngành công nghiệp chủ lực, cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics.

