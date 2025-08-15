Việt Nam lần đầu có vaccine phòng não mô cầu từ 6 tuần tuổi

Vaccine phòng bốn nhóm huyết thanh não mô cầu gồm A, C, W, Y, chỉ định cho người từ 6 tuần tuổi, được VNVC ra mắt ngày 15/8.

Theo đại diện Hệ thống Tiêm chủng VNVC, vaccine do Tập đoàn Pfizer, Mỹ sản xuất tại Bỉ. Đây là vaccine đầu tiên được chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi cho đến người lớn để phòng bệnh do não mô cầu. Mũi tiêm được bào chế theo công nghệ cộng hợp kết hợp protein từ giải độc tố uốn ván (Tetanus Toxoid - TT) giúp "huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn não mô cầu. Nhờ đó, vaccine giúp tạo kháng thể bền vững, duy trì trí nhớ miễn dịch lâu dài và giảm tỷ lệ người lành mang trùng.

VNVC cung ứng vaccine này từ 15/8. Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, vaccine não mô cầu mới có phác đồ theo tuổi. Trẻ từ tròn 6 tuần tuổi đến dưới 6 tháng tiêm hai mũi cơ bản cách nhau 2 tháng, mũi nhắc (mũi 3) tiêm khi trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và cách mũi hai tối thiểu hai tháng. Trẻ từ tròn 6 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi tiêm một mũi cơ bản, sau đó mũi nhắc (mũi 2) tiêm khi trẻ từ 12 tháng tuổi và cách mũi đầu tiên ít nhất hai tháng. Trẻ từ tròn một tuổi tiêm một mũi cơ bản. Người từ 15 tuổi nếu tiếp tục có nguy cơ, cần tiêm mũi nhắc cách mũi trước đó tối thiểu 4 năm.

Chị Vũ Thị Thanh, xã Vĩnh Lộc, TP HCM đưa con trai 4 tuổi tiêm vaccine não mô cầu tại VNVC sáng 15/8. Ảnh: Mộc Thảo

Bác sĩ khám sàng lọc sẽ chỉ định lịch tiêm cụ thể nếu người tiêm có nguy cơ cao mắc não mô cầu xâm lấn bao gồm người suy giảm miễn dịch, thiếu hụt bổ thể, bệnh nhân cắt lách, bất thường về chức năng lách, nhiễm HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch, ức chế bổ thể... Dự kiến một mũi vaccine có giá khoảng 1,7 triệu đồng.

Tính đến nay, Việt Nam lưu hành 5 loại vaccine phòng bệnh do não mô cầu. Bác sĩ Chính lưu ý các vaccine não mô cầu không có miễn dịch chéo, do đó trẻ em và người lớn em nên tiêm phối hợp các loại vaccine nhóm B và nhóm A, C, Y, W để phòng đầy đủ cả 5 nhóm huyết thanh gây bệnh.

Bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, lây truyền theo đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Dựa trên vị trí gây bệnh, bệnh được chia thành các thể lâm sàng như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm khớp... Trong đó, viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết thường gặp. Các bệnh có thể để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt... với tỷ lệ 10-20%, tỷ lệ tử vong có thể 8-15% dù được điều trị tích cực.

Tại Việt Nam, bệnh lưu hành và ghi nhận rải rác tại nhiều địa phương, thường gặp vào mùa đông - xuân, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Khu vực tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, ký túc xá... thuận lợi cho mầm bệnh lây lan nhanh hơn.

Ngoài vaccine, người dân được khuyến cáo vệ sinh cá nhân thường xuyên, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập nâng cao thể trạng, vệ sinh nơi ở và nơi làm việc, để phòng ngừa bệnh do não mô cầu. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

Gia Nghi