Việt Nam lần đầu có quy chuẩn khí thải xe máy

Quy chuẩn khí thải xe máy lần đầu được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, nhưng lộ trình thực hiện sẽ do Chính phủ quy định thời gian tới.

Theo thông tư 92 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành cuối tháng 12/2025, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe máy (gồm phân khối lớn) tham gia giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực vào ngày 1/6.

Quy chuẩn này đưa ra giá trị giới hạn các thông số khí thải của xe máy dựa trên hai thông số là CO (carbon monoxide), HC (hydrocacbon) và được chia làm 4 mức.

Với mức 1, lượng CO cho phép là 4,5% và HC với động cơ hai kỳ lên tới 10.000 ppm. Mức này tương đương, thậm chí được nới lỏng hơn tiêu chuẩn Euro 1 và 2 của châu Âu, vốn đã kiểm soát đáng kể khí CO và HC từ cuối thập niên 1990.

Ở mức 2, ngưỡng CO giới hạn 4,5%, HC là 7.800 ppm với động cơ hai kỳ. Mức này tiệm cận Euro 2, phản ánh giai đoạn chuyển tiếp khi yêu cầu môi trường được siết chặt, nhưng vẫn phù hợp với thực trạng phương tiện cũ đang lưu hành.

Xe máy là phương tiện giao thông chủ yếu ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Mức 3 có tiêu chuẩn cao hơn với giới hạn CO là 3,5%, HC của động cơ 4 kỳ còn 1.100 ppm, còn động cơ hai kỳ siết xuống 2.000 ppm. So với quy chuẩn khí thải của châu Âu, mức này tiệm cận Euro 3.

Tương tự, giới hạn CO ở mức 4 là 2% và HC của động cơ 4 kỳ xuống 1.000 ppm. Đây là mức cao nhất tiệm cận Euro 4 với xe mô tô đang được áp dụng rộng rãi ở châu Âu.

Tuy nhiên, lộ trình cụ thể áp dụng quy chuẩn này sẽ do Chính phủ quy định sau.

Quy chuẩn áp dụng với cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc kiểm định khí thải xe máy, cùng các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Việc kiểm định khí thải phải được thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Việc áp chuẩn khí thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính sách này đồng thời thúc đẩy người dân chuyển đổi sang phương tiện dùng nhiên liệu sạch, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam trong giảm thải khí nhà kính và phát triển giao thông đô thị bền vững.

Quy chuẩn khí thải xe máy của Việt Nam. Nguồn: Thông tư 92/2025

Gia Chính