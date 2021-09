Việt Nam lần đầu có đại học lọt Top 500 thế giới

Với các tiêu chí không đổi so với kỳ xếp hạng trước, Đại học Oxford tiếp tục đứng đầu. Đây là lần thứ 6 liên tiếp ngôi trường hàng đầu Vương quốc Anh chiếm giữ vị trí này. Hai trường cùng giữ hạng 2 là Viện Công nghệ California (Caltech) và Đại học Harvard của Mỹ. Đại học Stanford của Mỹ đứng vị trí tiếp theo. Vị trí thứ 5 thuộc về hai trường là Đại học Cambridge của Vương quốc Anh và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ.

Ở khu vực châu Á, nhiều trường có thứ hạng tốt. Trung Quốc có hai đại diện được xếp hạng 16 thế giới, gồm Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa - hai cái tên quen thuộc ở mọi bảng xếp hạng đại học. Trong đó, Đại học Bắc Kinh tăng 7 bậc so với năm ngoái và Thanh Hoa tăng 4 bậc.

Đại học Quốc gia Singapore là đại diện của Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 21, tăng 4 bậc.

Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở chính tại quận 7, TP HCM. Ảnh: TDTU

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của QS và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).

THE bắt đầu xếp hạng các đại học thế giới (THE-QS) vào năm 2004, sử dụng dữ liệu do QS cung cấp. Từ năm 2010, THE ngừng hợp tác với QS và tạo ra một bảng xếp hạng mới, hợp tác với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Năm nay, THE đánh giá hơn 1.600 cơ sở giáo dục đại học đến từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng này lớn nhất từ trước đến nay. Bảng xếp hạng đã phân tích hơn 108 triệu trích dẫn từ hơn 14,4 triệu ấn phẩm nghiên cứu, đồng thời phân tích câu trả lời khảo sát từ gần 22.000 học giả toàn cầu.