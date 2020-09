Đại học Quốc gia Hà Nội đứng trong top 1.000 thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội năm thứ hai liên tiếp đứng trong nhóm 801-1.000 đại học tốt nhất thế giới năm 2021 do Times Higher Education (THE) công bố ngày 2/9.

Đại học Quốc gia TP HCM vẫn được xếp trong nhóm 1.001+, Đại học Bách khoa Hà Nội tụt từ nhóm 801-1.000 xuống nhóm 1.001+ trong tổng số 1.527 trường được xếp hạng. Như vậy, trong lần thứ hai đại học Việt Nam tham gia bảng xếp hạng của THE, duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội góp mặt trong top 1.000.

Ba đại học của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021 của THE.

THE xếp hạng trường đại học theo 13 chỉ số riêng biệt được nhóm thành 5 nhóm tiêu chí giống như năm 2020, gồm: giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%; nghiên cứu (khối lượng, thu nhập, danh tiếng) 30%; các trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) 30%; triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) 7,5% và thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%.

Điểm số đánh giá ở tất cả chỉ số của Đại học Quốc gia Hà Nội đều tăng. Đặc biệt, chỉ số về nghiên cứu tăng 8,8%, trích dẫn tăng 8%. Ngoài ra, các chỉ số về giảng dạy tăng 2,3%, thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tăng 1,6%. Tổng điểm xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội tăng từ 24,86 lên 26,24 (tăng 5,5%).

Một buổi học của sinh viên khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU.

Năm 2021, Đại học Oxford (Vương quốc Anh) đứng đầu bảng xếp hạng của THE. Bốn vị trí còn lại trong top 5 lần lượt là Đại học Stanford, Harvard, Viện Công nghệ California và Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ.

Ở khu vực châu Á, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) có vị trí cao nhất, đồng hạng 20 thế giới. Tiếp đến là Đại học Bắc Kinh xếp thứ 23 và Đại học Quốc gia Singapore đứng thứ 25. Nếu tính khu vực Đông Nam Á, Đại học Malaysia tốt nhất, xếp hạng 301-350 thế giới.

THE là một trong những bảng xếp hạng giáo dục độc lập, có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của QS và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).

THE bắt đầu xếp hạng các đại học thế giới (THE-QS) vào năm 2004, sử dụng dữ liệu do QS cung cấp. Từ năm 2010, THE ngừng hợp tác với QS và tạo ra một bảng xếp hạng mới, hợp tác với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Năm nay, THE đánh giá 1.527 đại học đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 131 trường so với kỳ xếp hạng 2020. Bảng xếp hạng đã phân tích hơn 80 triệu lượt trích dẫn từ hơn 13 triệu bài báo trên hệ thống Scopus, đồng thời phân tích câu trả lời khảo sát từ 22.000 học giả toàn cầu.

Ngoài lọt top 1.000 đại học tốt nhất thế giới của THE hai năm liên tiếp, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có ba kỳ liên tiếp (2019-2021) nằm trong top 801-1.000 ở bảng xếp hạng đại học thế giới của QS. Ngoài ra, trường cũng lần đầu tiên lọt vào nhóm 101-150 trong bảng xếp hạng 50 trường đại học trẻ (Top 50 under 50) của QS kỳ xếp hạng 2021.

Dương Tâm