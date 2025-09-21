Việt Nam làm chủ hầu hết công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí

Chủ tịch Petrovietnam cho biết Việt Nam đã làm chủ phần lớn các công nghệ lõi trong toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí, từ khâu thăm dò, khai thác, đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ngày 21/9, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nói tập đoàn đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng chiến lược.

Ông Hùng cho biết Việt Nam đã làm chủ phần lớn các công nghệ lõi trong toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí, từ khâu thăm dò, khai thác, đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện tua bin khí, tua bin hơi.

Ngoài ra, Petrovietnam cũng đóng góp vào khoa học dầu khí thế giới công nghệ khai thác dầu trong đá móng, chế tạo giàn khoan tự nâng, tổng hợp graphene... Đồng thời, họ cũng đào tạo được đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao.

Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện, ngày 21/9. Ảnh: Hoàng Sơn

Thực tế, lịch sử ngành dầu khí Việt Nam cơ bản được chia thành 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu, Việt Nam đã lập được "bản đồ triển vọng dầu khí miền Bắc năm 1956-1960" với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô. Tới 1961, Việt Nam hoàn thành báo cáo đầu tiên về địa chất và triển vọng dầu khí do chuyên gia Kitovani S.K chủ trì.

Thời kỳ tiếp theo, Đoàn Thăm dò dầu lửa 36 được thành lập vào ngày 27/11/1961 với tổng quân số 211 người, trong đó 14 chuyên gia Liên Xô, số vốn 457.000 đồng và 4 máy khoan rất thô sơ. Giai đoạn này, Việt Nam đã nghiên cứu một khối lượng lớn tài liệu địa chất quý giá, đào tạo được đội ngũ chuyên gia nòng cốt, phát hiện dòng khí thương mại đầu tiên ngày 18/3/1975 tại GK 61-Tiền Hải, Thái Bình.

Tiếp theo là thời kỳ phát triển thần tốc sau ngày 3/9/1975 - thời điểm Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (Petrovietnam) chính thức ra đời.

Petrovietnam hiện là doanh nghiệp có quy mô, đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Năm ngoái, tập đoàn lập kỷ lục về tổng doanh thu, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước Covid-19 (năm 2019). Số này tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 165.000 tỷ đồng, chiếm gần 9% tổng thu ngân sách của cả nước.

Chủ tịch Petrovienam cho biết tập đoàn đặt mục tiêu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào 2030. Họ cũng sẽ tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với mục tiêu doanh thu từ khu vực này chiếm 25%. Đồng thời, doanh nghiệp định hướng tăng hợp tác, đầu tư, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế với mục tiêu phấn đấu doanh thu quốc tế chiếm 30%.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các sản phẩm dầu khí. Ảnh: Hoàng Sơn

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Petrovietnam với thành tựu về đảm bảo "5 An", gồm: an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Cùng với đó là 5 chỉ số đạt cao nhất: quy mô; đóng góp ngân sách; lợi nhuận; số lượng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học công nghệ; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp cho an sinh xã hội.

Theo Tổng Bí thư, vai trò này có ý nghĩa lớn hơn trong bối cảnh thế giới chuyển dịch nhanh chóng. Ông đề nghị Petrovietnam cần đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đóng vai trò dẫn dắt công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Theo đó, Petrovietnam cần sớm hoàn thiện tổ hợp lọc hóa dầu, hóa chất, phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, xây dựng các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia, mở rộng dịch vụ kỹ thuật cao. Tập đoàn cũng phải tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đầu tư mạnh cho R&D, AI và dữ liệu lớn.

Tổng Bí thư cũng lưu ý Petrovietnam chú trọng đổi mới quản trị theo chuẩn quốc tế, siết kỷ luật, phòng chống thất thoát, lãng phí, đồng thời chủ động hội nhập, liên kết chuỗi trong và ngoài nước, khuyến khích hợp tác công tư (PPP), tạo điều kiện cho tư nhân tham gia.

Để thực hiện các mục tiêu, ông đề nghị các bộ ngành, địa phương tăng phân cấp, phân quyền, có cơ chế đặc thù cho dự án năng lượng chiến lược và tháo gỡ hạ tầng, quy hoạch để tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

Phương Dung