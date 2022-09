Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với chi phí thấp

Đông Nam Á được nhiều phượt thủ yêu thích vì có bề dày văn hóa, lịch sử; cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp; đồ ăn ngon và giá cả phải chăng. Đó là lý do ngoài Việt Nam, Travel nhắc đến Lào. Đất nước có nhiều núi non này được bao phủ gần như hoàn toàn bởi các khu rừng rậm rạp. Do đó, nơi đây trở thành thiên đường cho các hoạt động ngoài trời như leo núi, đi bộ đường dài... Ngày càng nhiều du khách đổ xô đến quốc gia này, đồng nghĩa với việc nhiều khách sạn, nhà nghỉ bình dân mọc lên khắp nước để phục vụ nhu cầu lưu trú. Nghỉ đêm trong ngôi nhà trên cây ở Huay Xai, đi dọc con sông ở Vang Vieng, ghé những ngôi đền cổ kính ở Luang Prabang hoặc Vientiane là gợi ý dành cho du khách. Ảnh: Travel