Việt Nam - Kyrgyzstan: Giải mã tân binh của VCK U23 châu Á

Arab SaudiThua chủ nhà Arab Saudi ngày ra quân, nhưng tân binh Kyrgyzstan cho thấy họ không dễ bị bắt nạt và hứa hẹn thách thức Việt Nam ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026 hôm nay.

* Việt Nam – Kyrgyzstan: 21h thứ Sáu 9/1, trên VnExpress.

Sau 7 kỳ giải, Kyrgyzstan mới lần đầu có mặt tại vòng chung kết với tư cách đứng nhất bảng E vòng loại. Thành quả ấy đến từ các chiến thắng trước Palestine (2-1), Sri Lanka (6-0) và trận hòa đối thủ mạnh Uzbekistan 2-2.

Ngay ở trận ra quân VCK tại Arab Saudi, đại diện Trung Á đã phải chạm trán chủ nhà vượt trội về mọi mặt. Họ chỉ kiểm soát bóng 25% thời lượng, lại thiếu người khi Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ trực tiếp từ phút 33. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Nurlanbekov cùng đội hình kỷ luật và giữ cự ly tốt đã đưa Kyrgyzstan đến rất gần một trận hòa, trước khi Rakan Al Ghamdi tỏa sáng ở phút 87 ấn định thắng lợi 1-0 cho Arab Saudi.

Tiền vệ Kyrgyzstan Kimi Merk (áo trắng) đi bóng trong trận thua Arab Saudi 0-1 ở lượt ra quân bảng A U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: KFU

Đoàn quân của HLV Edmar Lacerda đến Arab Saudi với tinh thần học hỏi các đối thủ mạnh và giàu kinh nghiệm. Kyrgyzstan không có dàn cầu thủ giàu kỹ thuật cùng đẳng cấp khác biệt, nhưng với nền tảng thể lực, kỷ luật cao và chiến thuật chặt chẽ, họ vẫn nuôi hy vọng trụ lại, viết tiếp bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2026.

"Chúng tôi bước vào giải này với tâm lý phản công và suýt có điểm trước Arab Saudi", Lacerda nói ở họp báo sau trận đấu ngày 6/1. "Đội cần cải thiện hơn nữa khi đối đầu một tập thể giàu kinh nghiệm khác là Việt Nam".

Việc tiền vệ số 10 Sharshenbekov vắng mặt hai trận tới là mất mát lớn với Kyrgyzstan. Tuy nhiên, bộ khung của họ vẫn có thể hoạt động tốt, với thủ môn Nurlanbekov, trung vệ Khristiyan Brauzman và hậu vệ trái đội trưởng Said Datsiev ở hàng thủ. Tuyến giữa có Beknaz Almazbekov đang thi đấu cho Rukh Lviv ở Ukraine, và đã chơi 15 trận cho đội tuyển quốc gia. Tiền vệ sáng tạo Kim Merk, trưởng thành từ lò đào tạo Kaiserlautern của Đức, cũng là cái tên hàng thủ Việt Nam cần để tâm.

Cuộc đấu tại sân King Abdullah tối nay sẽ chứng kiến hai đội dựa nhiều vào sức mạnh tập thể và đề cao phòng ngự chặt chẽ. Cách tiếp cận đầu trận của các HLV được đánh giá rất quan trọng, như Việt Nam đã gây bất ngờ cho Jordan. Đại diện Đông Nam Á còn tiếp tục phát huy điểm mạnh ở những tình huống cố định để đem về hai bàn thắng.

Việt Nam (áo đỏ) thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2025. Ảnh: AFC

Trước Arab Saudi, Kyrgyzstan cho thấy khả năng phòng ngự kín kẽ, nhưng mặt trận tấn công vẫn là ẩn số khi thất thế về lực lượng lẫn kỹ năng. HLV Kim Sang-sik tiếp tục đề cao sự cẩn trọng, và gác lại sự hứng khởi có được sau trận ra quân. "Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Kyrgyzstan", ông cho hay.

Trong cuộc chiến tâm lý, Việt Nam có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa vẫn sáng cửa đi tiếp. Nhưng về mặt lực lượng, đội cũng có nỗi lo. Theo LĐBĐ châu Á (AFC), ngoài Nguyễn Thanh Nhàn, Việt Nam có ba cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang.

Đây là lần đầu tiên Kyrgyzstan và Việt Nam chạm trán ở khuôn khổ U23 châu Á. Trước đó, hai đội gặp nhau ba trận. Đầu tiên là vòng bảng ASIAD 2014 khi thầy trò Toshiya Miura thắng 1-0 để đứng đầu bảng H. Việt Nam cũng thắng 3-0 trong trận giao hữu ở UAE năm 2021, trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Nhưng ở cuộc đối đầu gần nhất, tại giải giao hữu Doha Cup 2023, hai đội hòa 0-0 rồi Việt Nam thua 4-5 trên loạt đá luân lưu.

Bảng A sau lượt đầu.

Hiếu Lương