Việt Nam giữ ngôi đầu sau khi Arab Saudi chật vật thắng Kyrgyzstan

Arab SaudiChủ nhà U23 châu Á 2026 chơi hơn người từ phút 33 nhưng phải đến cuối trận mới thắng Kyrgyzstan 1-0 ở lượt ra quân bảng A, tối 6/1.

* Ghi bàn: Rakan 88’.

Sân Prince Abdullah Al Faisal chứng kiến trận đấu chênh lệch về nhiều mặt. Một bên là Arab Saudi đã góp mặt cả bảy kỳ giải và từng vô địch U23 châu Á 2022. Phía còn lại là Kyrgyzstan có lần đầu dự giải.

Chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận như dự báo khi kiểm soát bóng 75%, chuyền nhiều gần gấp ba, tung ra 23 pha dứt điểm với tám trúng đích so với tám trúng một của đội khách. Các cầu thủ Arab Saudi sở hữu đôi chân nhanh thoăn thoắt, khéo léo làm chủ trái bóng và liên tục gây áp lực khiến Kyrgyzstan thường xuyên mất bóng sau không quá năm đường chuyền. Thế nhưng, sự lỳ lợm của đối thủ suýt chút nữa đã khiến chủ nhà mất điểm.

Arab Saudi (áo xanh) thắng Kyrgyzstan 1-0 ở lượt ra quân bảng A U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: SaudiNT

Biến số xảy đến với Arab Saudi ở phút 10 khi tiền đạo chủ lực Abdullah Radif chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Majed Abudllah. Họ vẫn dồn ép và liên tục bắn phá về khung thành thủ môn Nurlanbekov, nhưng thiếu đi sự chính xác như Radif đem lại.

Đến phút 34, bước ngoặt một lần nữa xảy ra khi Kyrgyzstan mất người. Sau pha tranh chấp ở biên trái, Abdulaziz Al Elewai ngã ra và bị Arsen Sharshenbekov giẫm vào chân. Sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài người Trung Quốc Fu Ming rút thẻ đỏ cho tiền vệ đội khách. Sharshenbekov gục mặt xuống sân rơi nước mắt, rồi cố gắng phân trần với trọng tài nhưng bất thành. Ở ngoài sân, HLV Edmar De Lacerda cũng giang tay không hài lòng và cho rằng thẻ đỏ là quá nặng.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan vẫn duy trì cự ly đội hình tốt và phòng ngự kỷ luật để giữ sạch mạch lưới. Thủ môn Nurlanbekov chiến thắng ở tất cả các pha bóng bổng, và phản xạ đủ nhanh để thắng các cú sút của Faris Al Ghamdi, Rakan Al Ghamdi và Abdulaziz ở phút 48, 54 và 63.

Arab Saudi Đội Kyrgyzstan 75% Kiểm soát bóng 25% 23 (8) Dứt điểm (trúng đích) 8 (1) 610 (87%) Chuyền (chính xác) 206 (59%) 3 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 5 0 (0) Thẻ vàng (thẻ đỏ) 0 (1)

Chứng kiến học trò bế tắc, HLV Luigi Di Biagio buộc phải tung Musab Al Juwayr, cầu thủ được đánh giá hay nhất đội, vào sân từ phút 64. Tuy nhiên, chính anh bỏ lỡ quả phạt đền sau đó 10 phút, với cú sút vào góc trái bị Nurlanbekov bắt bài cản phá. Trước đó, trọng tài xác định Arslan Bekberdinov để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha căng ngang của Mohammed Abdulrahman.

Những tưởng Kyrgyzstan sẽ tạo nên bất ngờ ngay ngày đầu giải khởi tranh thì Al Juwayr lên tiếng. Sau một loạt pha xử lý kỹ thuật trước vòng cấm, tiền vệ số 10 chọc khe thông minh vào vòng cấm biên phải cho Rakan Al Ghamdi sút chéo góc mở tỷ số. Các cầu thủ Arab Saudi lao về góc sân mừng bàn thắng, còn HLV Di Biagio đấm tay vào không trung để giải tỏa tinh thần.

Rakan Al Ghamdi mừng bàn thắng ở phút 88 cho Arab Saudi. Ảnh: SaudiNT

Chiến thắng đã nằm chắc trong tay chủ nhà, nhưng họ cũng phải thót tim ở phút bù thứ chín. Họ để mất bóng ở giữa sân giúp Baybol Ermekov sút từ vòng tròn, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành đã bị Hamed Al Shanqiti bỏ trống vì dâng cao. Nhiều cầu thủ Kyrgyzstan đổ gục ra sân nuối tiếc, còn HLV De Lacerda ôm đầu và thở hắt một hơi dài.

Trận thua tối thiểu trong thế thiếu người cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của Kyrgyzstan. Họ vẫn còn cơ hội đi tiếp và sẽ chạm trán Việt Nam, đội đang dẫn đầu sau trận thắng Jordan 2-0, vào ngày 9/1.

Trong khi đó, Arab Saudi sẽ đối đầu Jordan. Nếu Việt Nam và Arab Saudi cùng thắng, cả hai sẽ vào tứ kết sớm một lượt trận.

Đội hình xuất phát

Arab Saudi: Hamed Al Shanqiti, Faisal Al Subiani, Abdullah Radif, Mohammed Al Dosari, Faris Al Ghamdi, Salem Al Najdi, Abdulaziz Al Elewai, Yaseen Al Zubaidi, Abdulrahman Al Obaid, Rakan Al Ghamdi, Mohammed Abdulrahman

Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Anton Polev, Bektur Kochkonbaev, Khristiyan Brauzman, Mirlan Bekberdinov, Beknaz Almazbekov, Arsen Sharshenbekov, Said Datsiev, Arslan Bekberdinov, Marlen Murzakhmatov, Kimi Merk.

Bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Arab Saudi 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Kyrgyzstan 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Jordan 1 0 0 1 0 2 -2 0

Hiếu Lương