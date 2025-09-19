'Việt Nam không nên quản lý cứng nhắc thị trường tài sản số'

Theo Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London, Việt Nam không nên siết chặt quản lý quá mức khi phát triển thị trường tài sản mã hóa.

Quan điểm này được ông Alastair King, Thị trưởng khu Trung tâm tài chính London nói với báo chí bên lề chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, tài chính xanh và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng và thí điểm thị trường tài sản mã hóa, ông Alastair King đã có những chia sẻ về vấn đề này từ kinh nghiệm quản lý, vận hành tại London.

Theo chuyên gia đến từ Vương quốc Anh, Việt Nam đang có cơ hội bắt kịp tốc độ phát triển với các trung tâm tài chính khác trên thế giới ở lĩnh vực tài sản số. Bởi thị trường này liên tục thay đổi, khung pháp lý hiện vẫn trong quá trình hình thành và hoàn thiện. "Chưa quốc gia nào có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản số. Vì vậy, sân chơi khá cân bằng giữa các trung tâm tài chính", Alastair King nhận xét.

Ông cũng ấn tượng với cách Việt Nam nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực fintech khi cho rằng đây là nền tảng giúp tài sản số được ứng dụng rộng rãi hơn. Thị trưởng khu trung tâm tài chính London gợi ý Việt Nam nên cân nhắc cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) với thị trường tài sản mã hóa. Anh đã triển khai việc này, cho phép thử nghiệm các sản phẩm và giao dịch tài sản số một cách an toàn.

Ông Alastair King, Thị trưởng khu Trung tâm tài chính London. Ảnh: ĐSQ Anh tại Việt Nam

Từ kinh nghiệm của trung tâm tài chính London, Alastair King nói rằng Việt Nam không nên siết chặt quản lý một cách cứng nhắc. Thay vào đó, nhà chức trách cần giữ sự linh hoạt khi đưa ra các quy định đủ đảm bảo trật tự, song cũng không bóp nghẹt sự đổi mới.

Bên cạnh khung pháp lý, chất lượng nguồn nhân lực tài chính cũng là yếu tố then chốt. Vì vậy, ông khuyến nghị cần chuẩn bị đội ngũ chuyên gia am hiểu kiến thức về tài sản số.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết để thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong vòng 5 năm. Các hoạt động trên thị trường này gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, tổ chức cung cấp dịch vụ phải là doanh nghiệp Việt Nam và có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Tối thiểu 65% vốn điều lệ do các tổ chức góp, trong đó trên 35% từ ít nhất hai đơn vị là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Tổng giám đốc của tổ chức cung cấp dịch vụ cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ. Giám đốc công nghệ ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Doanh nghiệp phải có tối thiểu 20 nhân sự trong lĩnh vực công nghệ và chứng khoán có chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Về việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Alastair King cũng đánh giá Việt Nam có cơ hội phi thường trong 5-10 năm tới khi sở hữu loạt lợi thế. Trong đó, ưu điểm lớn nhất theo chuyên gia này là lực lượng dân số trẻ, năng động và đầy tiềm năng. Đây là một lực lượng có tay nghề, có sự gắn kết và khát khao tham gia vào các lĩnh vực như tài chính, pháp lý, dịch vụ chuyên nghiệp...

Tiếp đó, Việt Nam nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược tại cửa ngõ giao thương của Đông Nam Á với các khu vực khác trên thế giới. "Các nhà đầu tư không muốn chỉ phụ thuộc vào một trung tâm tài chính như Singapore hay Hong Kong", ông King nói và cũng cho rằng Chính phủ Việt Nam đã xây dựng được uy tín tốt trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Cuối tháng 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối năm nay, trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng được hình thành và đi vào hoạt động.

Về chức năng, trung tâm tài chính tại TP HCM sẽ phát triển thị trường vốn, ngân hàng, thị trường tiền tệ, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Tại đây, các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới cũng được hình thành.

Còn với Đà Nẵng, trung tâm tài chính phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính, dịch vụ số... Thành phố cũng thử nghiệm có kiểm soát tài sản mã hóa, tiền mã hóa, thanh toán và thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ.

Ông Alastair King cho rằng Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quản lý của Anh theo hướng "bottom-up", nghĩa là cho phép thị trường làm tất cả ngoại trừ những gì bị cấm, thay vì áp đặt từ trên xuống. Theo ông, nền tảng của trung tâm tài chính London là thượng tôn pháp luật, nhất là hệ thống thông luật Anh. Đây là bộ khung pháp lý tạo nền tảng vững chức để thương mại và tài chính phát triển.

Hiện nay, trung tâm tài chính London là cầu nối cho thị trường tài chính toàn cầu khi có hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở. Với lịch sử hàng trăm năm, đây cũng là hình mẫu cho các trung tâm tài chính hình thành sau này như Singapore, Hong Kong.

Anh Tú